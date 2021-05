„Služba canisterapie aneb terapie za pomoci psů na oddělení následné péče v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí byla mezi pacienty velmi oblíbenou. Jsme rádi, že aktuální situace umožňuje její návrat,“ uvedl mluvčí nemocnice Adam Knesl.

Za pacienty do postele

„Bello, Bellinko!“ volá pan Miroslav (87), který je již delší dobu upoután na lůžko. V přítomnosti dvouleté fenky hovawarta Belly se vždy rozzáří. Chlupáč za ním opatrně skáče do postele a pan Miroslav ji láskyplně hladí. „Měl jsem kdysi tři vlčáky, ale už si nevzpomenu na jména,“ řekl.

Poprvé se s fenkou setkala paní Ludmila, která hned Bellu objala. „Je to radost,“ řekla dojatě a zavzpomínala na svého pejska. „Měl velké zdravotní potíže, museli jsme ho nechat utratit. Obrečela jsem to. No a teď mám dalšího psa přímo v posteli,“ usmála se.

Probudí paměť, uvolní křeče

Nerozlučnou dvojici s Bellou tvoří Blanka Hašová (45), která se canisterapii věnuje už téměř osm let.

„Díky kontaktu s pejskem pacienti cítí jeho teplo, pohyby, jim samotným se například uvolní svaly z křečí, uklidní se, cítí psychickou pohodu. Ti zamlklí často začínají vyprávět, vybaví se jim vzpomínky,“ vysvětlila.

Její Bella je zatím v zácviku, už brzy bude skládat „psí“ zkoušky z canisterapie. Základem jsou klasické povely jako u jiných cvičených psů.

„Nesmí také reagovat prchlivě na podněty jako křik, spadlé berle a další. Musí být trpělivá, musí umět přijmout i občasnou nešikovnost pacientů při kontaktu,“ popsala Hašová, která fence na přední tlapky nasadila slušivé ponožky, ať náhodou svými drápky nechtěně pacientům neublíží.

Hraje si s ní i personál

S nápadem ulevit od stresu svým kolegyním přišla ve špitále primářka interního oddělení Marie Černochová. „Když jsem viděla, jak pozitivně pejsci působí na naše pacienty, domluvila jsem jejich návštěvy i u našeho personálu. Mají toho během celého dne hodně, zvlášť v dnešní době, zaslouží si rozptýlení,“ řekla.

Pomazlení nebo pohlazení si tak mohou s Bellou či její zkušenější kolegyní Arnikou (11) nově užít také lékaři či sestřičky.

VIDEO: Canisterapie je pro pacienty velmi přínosná.