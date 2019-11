Kdyby si chtěl člověk pročíst všechny stížnosti na facebookové stránce Pet Center, musel by si k tomu vyčlenit celé odpoledne. Zákazníci ji během posledních let zásobili desítkami naštvaných komentářů, které mají všechny společného jmenovatele – o zvířata údajně není dobře postaráno.

Jeden konkrétní případ ale v minulých dnech vzbudil mimořádně velký zájem. Zákaznice Michaela S. navštívila pobočku v Českých Budějovicích v obchodním centru IGY a vyfotila tamního papouška kakariki rudočelého, který byl ve viditelně nešťastném stavu s vyškubaným peřím. „Nejsem znalec všech zvířat, ale vím to, že kakariki nesmí být sám. Je to společenské zvíře a musí mít parťáka, jinak si začne vytrhávat peří a smutní. Tenhle kakariki vypadá, jako by chtěl každou chvíli umřít. A to ještě ‚přehlédnu' ty dva zakrslé králíky v 80centimetrové kleci, strčené v regálu. Opravdu je mi z toho až do breku,“ upozorňovala mladá žena.

Pet Center rychle reagovalo a snažilo se situaci vysvětlit. „Obecně je tento druh náchylnější ke stresu. Při pravidelném opečovávaní zvířat, bylo provedeno běžné stříhání drápků. Střihání prováděla vedoucí prodejny, která má veterinární vzdělání. Papoušek bohužel na manipulaci při stříhání zareagoval stresově a začal si v noci po tomto úkonu peří vyškubávat,“ uvedl zástupce firmy s tím, že kakariki byl následně odvezen do Prahy. Holčička (6) vyrůstala ve psí množírně. Případ odhalili až ochránci zvířat

Expert na exoty: Tohle není reakce na stříhání drápků

Ladislavu Žohovi, předsedovi Asociace chovatelů exotického ptactva, se ale toto vysvětlení nezdá. „Rozhodně to není reakce na stříhání drápků, podle mě to je pouhá výmluva obchodu. Je pravdou, že kakarikové jsou společenští papoušci, také jsou to papoušci, kteří potřebují pro svůj plnohodnotný život dno klece či voliéry s pískem, zeminou a ideálně trávou, kde neustále něco hledají a získávají mimo jiné i plno důležitých živin a minerálů pro kvalitu svého opeření,“ vysvětlil Žoha pro Blesk Zprávy.

„Papoušek na snímku není pravděpodobně nemocný, ale je dlouhodobě v absolutně nevhodných podmínkách, čemuž odpovídá jeho opeření. Samozřejmě, může si ho škubat i sám, ale spíše to odpovídá zanedbání té správné péče,“ dodal odborník.

Jestli se papoušek skutečně nachází v Praze a v jakém je stavu, není jisté. Když jej jiní zákazníci šli o několik dní později zkontrolovat, skutečně v českobudějovické prodejně již nebyl. Prodavačka ovšem řekla, že byl prodán, což odporuje vyjádření Pet Center.

Ještěrky bez potřebného záření i králíci v mini boxu

Nešťastný kakariki je však jen jeden z příběhů, který lze na profilu Pet Center dohledat. „Není to tak dávno, co jsem při pohledu na zoufalého papouška zakoupila tyčinku ze zrní a požádala personál, ať mu ji dá… neměl ani vodu! Personál odvětil, že se papouška bojí a že mu ji tam mohu dát sama. Horor,“ přidala svoji zkušenost další žena.

Mnoho stížností se také týká péče o králíky. „Opakovaně králíci bez vody v Pet Center v Plaze,“ napsala zákaznice. A další se přidala: „Králici leží na umakartu, protože petcenter.cz nemá asi dost pilin. Na můj dotaz, proč nemají trochu větší prostor, mi obsluha lakonicky odpověděla: ‚Větší prostor nemáme'. Že si ti králíci nemají ani kam zalézt, nikoho netankuje. Ať si tam leží celý den na světle, v prodejně bez čerstvého vzduchu s minimem místa a poloprázdnou miskou s vodou.“

Zvířata zabíjeli úderem o zem: Bývalá zaměstnankyně Pet Centra popsala podmínky ve firmě

Ani chov plazů není často podle návštěvníků bez poskvrny. „Dnešní návštěva Pet Center Čtyři Dvory ČB (obchodní centrum v Českých Budějovicích, pozn. red.) bylo mi sděleno, že agama UVB nepotřebuje, vedení prý nařídilo,“ napsal nespokojený zákazník. Podobnou zkušenost pak měl muž v pobočce v Mostě: „Viděl jsem agamu v mini teráriu asi 50x40x30 jen s výhřevnou žárovkou.“

Pro agamy je UVB záření stejně jako pro ostatní plazy životně důležité. Potřebují ho ke tvorbě vitamínu D3, bez kterého jím chřadnou kosti. Ve volné přírodě záření chytají ze slunce, ale v zajetí se musí suplovat právě umělým UVB záření ze žárovek. Nevydává ale teplo, proto potřebují ještě jednu žárovku, a to výhřevnou s UVA zářením.

Pet Center se v obou případech vyjadřovalo tak, že o chybějících žárovkách ví. Absenci žárovek obchod podle svých slov řešil přidáváním vitaminu D3 do potravy agam, záření má v plánu trvale instalovat.

Nejvíce emocí vzbuzují bojovnice

Úplně nejčastěji se ale stížnosti týkají chovu ryb na pobočkách, konkrétně barevných ryb zvaných betta splendens neboli bojovnice pestrá. „Není to tak dávno, když jsem vedoucí pobočky učila rozeznávat samce a samice u betty, protože mladé samce prodávali jako samice.... Tak krom ušlého zisku, těm samcům šlo o život, když je někdo dal k jinému samci...,“ kroutila hlavou jedna ze zákaznic.

Nejčastěji si zákazníci v Pet Centrech stěžují na chov bojovnic | braynebrayne, CC BY-SA 2.0

„Já jsem tam dnes kupovala bettu… Paní ani nevěděla, co to betta je a chtěla mi dát úplně jinou rybu. Mrtvé ryby v akváriu a paní prodavačka se přiznala, že o zvířatech neví naprosto nic. Tak dík,“ zní další zkušenost.

Podobně hovoří i zákaznice, která navštívila pobočku v pražských Horních Počernicích. „Dvě mrtvé ryby betta v akvárku, spousta prázdných akvárií, ale přesto jsou šneci v jedné malé skleněné kobce, spousta jich je tam mrtvých, sépiová kost otočená na špatnou stranu, že ji ani nemůžou jíst a ta trocha jídla byla naházena všemožně přes mrtvé šneky. Bylo mi to vše tak líto, že jsem se otočila,“ stěžovala si.

Stejně rozrušená je akvaristka Kateřina z Prahy. „Mají akvária narvaný plastovými kytkami, ve kterých žádná ryba nemůže žít zdravě. Každý akvaristka dokáže říct, že kvalita života ryby závisí na tom, v jaké vodě je. Abyste měli úspěšné akvárium, potřebuje živé rostliny a nějaké kamínky na zemi. Oni tam nemají ani jedno,“ komentovala zdejší chov pro Blesk Zprávy.

„Nevyhovující je i to, že betty původně pochází z oblastí, které jsou extrémně hustě zarostlé… Žádný opravdový akvarista tam nepáchne. Už jen z toho důvodu, že pokaždé, když tam koupím ryby, tak mam nemocné akvárium, přivezou si nějakého parazita nebo bakterie,“ dodává Kateřina.

Nechutné zkušenosti pracovníků Pet Centra: Při úklidu jsem našla mrtvé křečky, prý na ně zapomněli

I chov bojovnic nicméně Pet Center vysvětluje. „Rybky betta jsou na prodejnách pouze krátkou chvíli a většinou se rychle vyprodají. Navíc mají v betáriu umístěn kámen nebo rostlinku, kde se případně můžou schovat. Na prodejnách jsou bojovnice umístěny v minimálně 2l betáriu, které je pro krátkou dobu jejich pobytu na prodejně vyhovující,“ tvrdí obchod.

Ředitelka: Žádné laviny stížností nejsou

Marketingová ředitelka Pet Center Lenka Harudová odmítá, že by se na obchod snášelo velké množství kritiky. „My náš facebookový profil nijak neupravujeme, kritické příspěvky nemažeme, naopak na ně reagujeme a popsanou či vyfotografovanou situaci vysvětlujeme. Primárně však okamžitě interně prověřujeme jednotlivé podněty a řešíme je. Právě proto, že to, co se může někomu na první pohled zdát jako ‚zanedbaná péče', může být jen výše zmíněný neobvyklý projev chování. Rozhodně však nejde o žádnou lavinu stížností,“ řekla pro Blesk Zprávy.

Trvá na tom, že personál se o zvířata chová svědomitě a s veškerou péčí. „Péči o živá zvířata věnujeme v našich prodejnách maximální pozornost, jejich komfort je naší nejvyšší prioritou. V našich prodejnách pracují vyškolení zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním. Každoročně u nás proběhnou stovky kontrol veterinární správy,“ doplnila Harudová.

Jedna z poboček sítě zverimexů Pet Center. | Pet center

Jihočeští veterináři podle ředitelky řešili i případ kakarikiho, který strhl velkou diskusi na sociálních sítích. „Kontrolou nebylo zjištěno porušení předpisů,“ zmínila. Síť Pet Center podle Harudové řeší podobný problém jako zoologické zahrady - momentální stav zvířat se zdá návštěvníkům mimořádný a mají obavy o jejich pohodu. Mnohdy však jen zvířata neobvykle reagují na nestandardní podněty.

Co dělat, když uvidíte ve zverimexu trápené zvíře?

Pokud mají lidé podezření, že jsou při návštěvě zverimexu – a to jakéhokoli - svědky zanedbání péče, podle Petra Majera z oddělení vnější komunikace Státní veterinární správy (SVS) je třeba podat podnět krajské veterinární správě. Všechny kontakty jsou k dohledání ZDE či podrobnosti ZDE.

Množírny týrají zvířata. Čtěte, jak se jim při výběru mazlíčka vyhnout

Podnět by měl obsahovat adresu zverimexu, jméno chovatele (pokud je znám), bližší popis zvířete, co je s ním špatně a ideálně přiložit i fotografie. Čím více podrobností, tím lepší. „Inspektoři krajské veterinární správy uvedený chov na základě podnětu (zverimex) zkontrolují. Následně mohou v případě, že zjistí porušení veterinárního zákona uložit přímo peněžitou sankci, v případě porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání předávají ke správnímu řízení obci s rozšířenou působností,“ vysvětlil Majer pro Blesk Zprávy.

SVS se podle něj zverimexům pravidelně věnuje. „Během prvního pololetí letošního roku bylo celkem ve zverimexech provedeno 206 kontrol, porušení zjištěno u 9 kontrol (tj. u 4,4 % kontrol),“ prozradil Majer. Z celkového počtu kontrol bylo 21 šetření provedeno na základě podnětu. Zhruba třetina z toho byla vyhodnocena jako porušení veterinárního zákona.