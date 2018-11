Kruté majitelce množírny čivav z Plzně hrozí pět let. Lidé: Musí do vězení

Žádná podmínka, ale tvrdý trest za mřížemi. Tisíce milovníků a ochránců zvířat z celé země s nadějí ve spravedlnost upínají zrak na případ obviněné majitelky plzeňské množírny čivav Ivy Wastlové (48). Po několika měsících vyšetřování ji policie konečně obvinila z týrání. Hrozí jí pět let. A všichni slušní pejskaři doufají, že si je odsedí v base.

Je to největší kauza nelegálních množíren v Česku. Obzvlášť nechutná a vůči němým tvářím obzvlášť krutá. Iva Wastlová v plzeňském paneláku v Brněnské ulici množila 79 psů v klecích, tyranizovala sousedy zápachem. „Klece byly naskládány v několika řadách nad sebou. Jedna fenka během zásahu policie dokonce začala rodit,“ řekl právník spolku Hlas zvířat Robert Plicka.

Majitelce množíren z Plzně hrozí pět let za mřížemi. Policie ji viní z týrání

Na zahradě byla mrtvá psí těla

Další šílenosti se pak odehrávaly v domku v Sedlci, který měla Wastlová jako odkladiště neprodejných zvířat. Tam policie našla 17 zbídačených a podvyživených čivav, jezevčíků a dva hovawarty. Na zahradě pak mrtvé psy, kteří její »chov« nepřežili, zakopávala.

„Na místě jsme nalezli větší množství psích těl,“ řekla Hana Rubášová z plzeňského ředitelství policie. A přestože po ní šla policie, pokusila se ještě zabavené psy dohledávat v chovných stanicích a vyhrožovala pracovníkům. „Hrozně mě to překvapilo. Běhala kolem domu a fotila si moje psy na zahradě. Řekla mi, že jsem jí ukradla tři čivavy. Byla jsem ve velkém šoku, a tak jsem zavolala policii,“ řekla Blesk tlapkám Ingrid, jedna z dobrovolnic.

„Zavřete ji do cely metr krát metr“

Až minulý pátek policie Wastlovou obvinila z týrání. Hrozí jí pět let. A mezi milovníky zvířat to spustilo bouřlivé volání. „Zavřete ji do cely metr krát metr,“ myslí si Věra Malkusová a spolu s dalšími milovníky zvířat doufá, že Wastlová nedostane jen podmínku.

Farma hrůzy: Kozy na balkoně, koně mezi odpadky. Majitelka se „vypařila“

„Pět let je málo pro takovou zrůdu,“ píše Maja Kulenovic v diskuzi. „Věříme, že v tomto případě dosáhneme historicky prvního odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za množírnu zvířat,“ doufá právník Plicka, jehož spolek se významně přičinil o to, že úřady a policie vůbec chovatelce překazily plány. Jen jim to bohužel trvalo měsíce.

