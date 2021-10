„Jsem velmi zklamán, protože je to opravdu velký neúspěch. Lidé se rozhodli pro jiné politické strany. Je to problematické i kvůli tomu, že se žádná levicová strana do Sněmovny nedostala a to bude v tom dalším období problém nejen pro KSČM,“ uvedl předseda strany Vojtěch Filip (66). Ten jako první nedovedl ve volbách do Sněmovny. Již dříve ohlásil, že po 16 letech skončí.

Podle něj na levé části politického spektra vznikaly další subjekty, které svým způsobem kopírovaly komunistický program. „Podívejte se, kolik lidí přešlo například k Přísaze. Malé levicové strany si ubíraly hlasy, aby tady levice jako subjekt politického parlamentarismu byla. A uvidí se, třeba už za rok v komunálních volbách, jestli to lidem bude vadit nebo se s tím smíří. Osobně si myslím, že občany České republiky nic pozitivního nečeká,“ prohlásil Filip.

Rozčarování zavládlo i v Karlovarském kraji. Předseda krajského výboru KSČM v Karlovarském kraji Josef Murčo neskrýval velké zklamání. „Takový výsledek jsem neočekával. A tajně jsem doufal, že by se náš kandidát Pavel Hojda mohl do sněmovny dostat. Volby ale dopadly úplně jinak,“ přiznal.

KSČM patřila po roce 1989 k nejsilnějším komunistickým stranám v Evropě.

Snad za čtyři roky

Také v Olomouckém kraji je výsledek voleb zklamáním. „Bohužel volby skončily tak jak skončily. Je to bohužel škoda. Nezbývá než doufat, že po další čtyři roky pro příští volby do sněmovny dokážeme občany přesvědčit, že to naše místo je v Poslanecké sněmovně nadále platné a za ty čtyři roky se tam dostaneme,“ řekl lídr komunistů Ludvík Šulda v Olomouckém kraji.

KSČM, která letos slavila 100. výročí, zatím ve Sněmovně nechyběla, doposud byla vždy v opozici. Podporovala ale poslední menšinovou vládu ANO a ČSSD. KSČM vznikla v březnu 1990 jako nástupnická organizace Komunistické strany Československa (KSČ).

