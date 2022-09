Wonder Women z Bzence: Na kandidátce jsou jen ženy!

„Pánové už ukázali, co umí, teď jsme na řadě my. Připravily jsme silnou, genderově nevyváženou, kandidátku,“ vzkázala lídryně Irena Koukalová-Uličná (51). „Co to v praxi znamená? Kašleme na chlapy, chceme, aby město vedly ženy,“ lákají bzenecké Amazonky voliče k urnám.

Matrika podle „Zázračných žen“ hovoří jasně. „Ve Bzenci žijí i ženy, dokonce je jich více než mužů. Jak si tedy vysvětlit, že na prvních dvou místech všech kandidátek je jen jedna žena? Celkem kandidují kromě nás ve městě na volitelných místech jen čtyři dámy,“ poukazují.

Název podle komiksu

„Proč pánové nechtějí dát šanci ženám podílet se na vedení města?“ kladou si řečnickou otázku.

Svoji kandidaturu berou vážně, avšak odlehčeně a s nadhledem. „Všimly jsme si, že už jsme dávno ve třetím tisíciletí, že kultura a sport jsou nedílnou součástí lidského života, že bezpečnost je na prvním místě, že volení zastupitelé jsou tu pro občany, že můžeme spolupracovat a vzájemně se podporovat,“ tvrdí 15 statečných ženských.

Bzeneckým kandidujícím ženám není cizí lehkost a nadsázka. Název uskupení si vybraly podle amerického akčního filmu z roku 2017, natočeného na motivy komiksů o superhrdince Wonder Woman.

Manažerka i prodavačka

V 15členné ženské kandidátce figurují třeba marketingová manažerka, mistrová ve fabrice, řidička, prodavačka, trenérka nebo učitelka.

Bzenecké Wonder Women chtějí „prožít šťastný a spokojený život v krásném, rozvíjejícím se městě, reflektujícím to, že tady žijí děti". Pro řízení chodu společnosti je podle nich žádoucí, aby v institucích, které rozhodují o společné budoucnosti nás všech, byla zastoupena obě pohlaví.

