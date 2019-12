Vědci spojují ponurou náladu těchto dní s nedostatkem denního světla typickým pro toto roční období a s poruchami spánku. Přemíra cukru ve spojení s těmito dvěma faktory může vyvolat úplnou bouři, která negativně ovlivňuje duševní zdraví.

„V mnohých případech omezené vystavování se slunečnímu svitu během zimy narušuje cirkadiánní rytmus a osvěžující spánek, takže pět až deset procent populace prožívá depresivní epizodu,“ prohlašuje klinický psycholog Stephen Ilardi. Jinak řečeno, vstupuje do hry had, který si kouše vlastní ocas: právě tyto příznaky zimní deprese mohou vést lidi k tomu, že konzumují více sladkostí.

Vánoce nejsou jen náboženskými svátky. Je to také gastronomická liturgie. Je to posvěcení pospolitosti a vzájemnosti, kde jsou excesy nejen povoleny, ale přímo posvěceny. Proto jsou zákazy přecpávat se kaloricky vydatnými jídly každoročně s blížícím se vánočním maratonem porušovány. Kdyby tomu tak nebylo, byly by Vánoce zbaveny svého slavnostního rázu. Ten spočívá v tom, že se pouštíme do hýření a pociťujeme uspokojení společně s ostatními. Duch Vánoc se projevuje především u stolu. A během těchto svatých dní je zakázáno zakazovat.

Důsledkem neustálého pojídání cukroví a dopřávání si vydatných obědů a večeří pak bývá nejen nadýmání, pálení žáhy, průjem, zácpa či dokonce žlučníkový záchvat, ale rovněž oslabená imunita.

Přejídání způsobuje únavu

Svému zažívání velmi ulehčíme práci tím, že veškerou stravu řádně rozmělníme v ústech žvýkáním a kousáním, a rovněž tím, že budeme jíst pomalu. Jíme-li příliš rychle, je větší riziko, že se přejíme. Obecně se totiž uvádí, že než náš mozek přijme ze žaludku signál o tom, že jsme již sytí, trvá to celých 20 minut. Pokud do sebe tudíž celou porci na talíři „naházíme“ za deset minut, pravděpodobně si ještě půjdeme přidat, protože se nebudeme cítit nasyceni. Později se ale dostaví těžký žaludek a únava způsobená zbytečným zatížením organismu.

Tento nápor na naši trávicí soustavu můžeme částečně kompenzovat tím, že zvýšíme i příjem zásaditých potravin: ovoce, zeleniny, sóji, ořechů, semen, některých bylinek a dalších.

Důležité podle lékařů je jíst o svátcích pravidelně, jak je člověk zvyklý po celý rok. Pokud se zrovna nepodává společné jídlo, nemělo by na stole nic být. Dá se tak vyhnout ujídání mezi jednotlivými chody.

