České e-shopy mají teď do Vánoc zlatou neděli teď už prakticky denně, nákupní horečka spojená s výběrem dárků pod stromeček jede na plno. Zákazníci by se měli mít ale na pozoru, aby se jim v košíku neobjevilo i to, co si sami neobjednali. Všimli si toho zákazníci jednoho z největších e-shopů Alza.cz, kdy se jim u notebooku objevila krytka na fotoaparát za 99 korun. Nebo počítačová myš. Alza uvedla, že se jedná o lidskou chybu v rámci probíhajícího testu, podobně však končí nečekané zboží v košíku zákazníkům e-shopu Kasa.cz.

Na nákup u Alzy, kdy se v košíku vedle notebooku objevila krytka na fotoaparát za 99 korun a dokonce myš, upozornil portál iDnes.cz, kterému se začali ozývat i další zákazníci, kterým se stalo to samé.

Alza.cz už takto přihazovala položky do košíku na jaře a řada zákazníků se bouřila. Podle vyjádření obchodního ředitele e-shopu Petra Bena jde o testování: „Už od první poloviny roku běží A/B/C/D test, který má za cíl najít nejpohodlnější způsob doplnění nákupu o produkty, které jsou k používání primárního produktu důležité nebo dokonce nutné a zároveň nejsou součástí balení od výrobce,“ uvedl Beno a dodal: „V případě krytky k notebooku došlo k individuálnímu pochybení a nyní test upravujeme, tak aby eliminoval lidskou chybu.“

Podobné přihazování zboží navíc přiznává i e-shop Kasa.cz. „Kasa.cz nabízí tuto možnost u minima vybraných produktů z naší nabídky. Zákazníkům tímto chceme nabídnout zboží, které se k vybranému produktu hodí za zvýhodněnou cenu. Zákazník má vždy možnost tento produkt z košíku vyhodit,“ řekla Blesk Zprávám Andrea Jankovcová, manažerka komunikace Kasa.cz

Návrhy na pojištění i na sáčky do vysavače

„V našem e-shopu nepřihazujeme zákazníkům v košíku žádné další zboží. Pouze zákazníkům doporučujeme vhodné příslušenství, například pokud si kupuje vysavač, tak mu doporučíme vhodné sáčky a filtry k vysavači. Je to ale pouze formou doporučení,“ uvedla mluvčí společnosti Datart Iva Pavlousková.

„Zákazníkům v rámci cesty košíkem na Mall.cz nabízíme související produkty, které by se jim vzhledem k nákupu mohly hodit nebo které jsou oblíbené u lidí nakupujících stejné produkty. Přímo do košíku ale samozřejmě vkládá zboží jen a pouze zákazník sám. Tam, kde je to na místě, nabízíme také možnost pojištění nákupu či prodloužení záruky – i to si ale zákazník opět musí zvolit sám,“ vysvětlila Táňa Lálová, mluvčí e-shopu Mall.cz.

Pokud uvažujete o prodloužené záruce, promyslete si předem, na kolik let ji chcete a zda se vám vyplatí. To samé platí u pojištění nákupu, pečlivě nastudujte podmínky. Stejně tak promýšlejte, zda potřebujete zboží, které vám e-shop nabízí. Lákadlům se velmi snadno podlehá a nákup to může zbytečně prodražit o zboží, které ve výsledku nebudete potřebovat.

