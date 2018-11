Web a sociální sítě v práci svádí k zahálce. Online jsou čtyři z pěti Čechů

Statistici se zkoumaného vzorku 7600 lidí ptali, co na internetu dělají. Nejčastější odpovědí byla elektronická komunikace, čtení zpráv, nakupování a internetové bankovnictví. „6 500 000 Čechů využívá internet k elektronické poště a za poslední rok došlo k nárůstu užívání sociálních sítí. Nyní je na nich přes polovina české populace,“ uvedl k získaným datům statistiků Martin Mana z ČSÚ.

Informační technologie nám zasahují i do práce. Podle průzkumu přes polovina Čechů pracuje s počítačem. Problémem je snadný přístup k zábavě a snazší možnost „flákání se“ přímo před zraky svých nadřízených. Specialisté, úředníci, řemeslníci, pracovníci ve službách a marketingu, ti všichni můžou být lehce zataženi do toho, aby v práci projížděli oblíbené zprávy anebo sociální sítě.

„Mnoho firem komunikuje prostřednictvím intranetu nebo společné konverzace na Facebooku, projdete se po kanceláři a nepřijde vám divné, že mají otevřený Facebook. Prostě spoléháte, že zrovna pracují,“ zmínil pro Blesk Zprávy Jan (40), který dříve pracoval pro softwarovou firmu.

Některé profese mají pak starost o sociální sítě jako svou náplň práce. Marketingoví dříči se učí chodit na sociální síti i několik let, než plně ovládají jejich funkce. Existují přitom aplikace, které uživateli řeknou, jak dlouhou dobu strávil na sociální síti. Jedna z nich je například Instant. Ta monitoruje jak dlouho v jaké aplikaci člověk stráví a pomáhá tak odbourávat prokrastinaci.

„Monitoring je ale zbytečný, dneska prostě v některých odvětvích potřebujete facebook k práci. Každý si musí sáhnou do svědomí," uvedl Jan.

Rohlík i rolák přímo před dveře domu

„Na internetových obchodech už nakupuje 54 procent osob starších 16 let, nejvíce pak oblečení a obuv,“ uvedla Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje. Šatnu si ale více plní ženy, a to celých 37 procent dotázaných. Muži jsou oproti nim amatéři a z e-shopu si jich oblečení posílá 19 procent. „Dále se nejvíce nakupuje elektronika, sportovní potřeby, vybavení do domácnosti, kosmetika a potraviny,“ připojila.

Na internetu se toho dá pořídit opravdu dost. Na webech jako je například Košík.cz si můžete sestavit seznam potřebných potravin, které vám kurýr nakoupí a přinese. Běžné jsou pak donášky hotového jídla. S nakupováním souvisí i placení. 58 procent Čechů využívá internetové bankovnictví, kde si mohou 24 hodin denně kontrolovat své finance. Neochota chodit do banky se ale neodrazila na úřadech. Bez jejich obíhání se obejde jen šest procent dotázaných. Zbytek si raději všechno zařídí na místě.

Stolní počítače jsou na ústupu

Za nárůst lidí na sociální síti může podle Mana i stárnoucí generace lidí, kteří si na informační technologie již zvykli. Senioři ale ve statistice jinak vcelku zaostávají. Podle průzkumu má v Česku přístup k internetu 7 500 000 lidí, 37 proncet dotazovaných seniorů jej nikdy ani nepoužilo. Jsou také jedinou skupinou, která si neustále udržuje stolní počítač. Do věku 55 let si v našich domácnostech potrpíme na notebooky, tablety a chytré telefony.

„Plných 95 % osob ve věku 16 až 24 let používá chytrý telefon. Mezi seniory nad 65 let je to však 14%,“ říká Mana, jenž puukázal i na oblíbenost tlačítkových nikoliv chytrých telefonů u této skupiny. Český statistický úřad upozornil na to, že jsme ale stále pod evropským průměrem. Nejvíce používají internet a služby, které nabízí v severských státech a v Británii.