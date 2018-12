Celkový dojem dokresluje zvuková smyčka, která vysvětlí divákovi každý z 26 výjevů, a nasvícení scén. Umělkyně stranící se společenského života žije v podhůří Beskyd. Dílu věnovala dva roky života.

„Z ovčího rouna z vlastního chovu vyrobila celkem 105 lidských a zvířecích figurek. Jen výroba propracovanější postavy o výšce 30 centimetrů trvala až týden. K některým scénám vytvořila stavby z přírodnin, například samorostů, kůry, dřeva a kamení,“ prozradil za pořadatele kurátor Petr Lukas.

délka: 00:53 Video 360p REKLAMA Výstava Betlémy a premiéra největšího dioráma v ČR na téma Život Kristův Blesk TV Zdeněk Matyáš

Unikátní betlémy z Afriky, Ruska i Jižní Ameriky

Autorka figurek ovčí vlnu propírala 20 hodin na valše za užití přírodních mýdel. Dva až sedm dní ji nechala proschnout, poté vlákna rozčesala. Následovalo barvení vlny. Pro tvarování figurek použila speciální plstící jehlu.

Součástí výstavy jsou dřevěné vyřezávané betlémy rodiny Haldových ze Sedloňova. „Betlémy Jarmily Haldové a jejích synů se vyznačují pestrou barevností a velkým množstvím darovníků, tedy postav, které přicházejí v betlému obdarovat Ježíška,“ upřesnil Petr Lukas.

V betlémářské tvorbě vyniká rodina řezbářů využíváním prvků lidové architektury a také vlídnými výrazy obličeje, které mají kromě postaviček i zvířátka. Haldovi jsou ale také velcí sběratelé, a tak si ze svých cest po světě betlémy i přivážejí. Díky tomu můžete na vánoční výstavě obdivovat část jejich soukromé sbírky světových betlémů pocházejících například z Ruska, Bolívie, Mexika nebo Afriky.



Výstava betlémů a diorámy Život Kristův potrvá v brněnském Letohrádku Mitrovských do 13.ledna. Otevřeno je od úterý do neděle vždy od 10. do 16.hodin včetně svátků 25. a 26. prosince. Zavřeno bude pouze na Štědrý den, na Silvestra a Nový rok.