Beran

Máte dojem, že se proti vám všechno spiklo. Když jednu nepříjemnost vyřešíte, objeví se druhý problém. Pokud to tak půjde dál, asi se z toho zblázníte. Zorganizujte si čas a nespoléhejte na to, že věci tak nějak stihnete. To by byla velká chyba.