V kaprovi je kostí opravdu hodně, a lidé tak ve strachu z poranění krku raději volí třeba mořské ryby, jako lososa. Po zmíněné úpravě kapra se ale podle Kubce nemusí strávníci kostí bát.

„Velké kosti se vyndají ven, a potom se příčně přes malé kosti ostrým jemným nožem filet prořeže, Naprostá většina malých kostí tam zůstane, ale jsou absolutně stravitelné,“ uvedl.

„Kosti se naruší na milimetrové částečky, které tepelnou úpravou absolutně změknou a zpracují se, a celá půlka kapra včetně malých kostiček je stravitelná,“ dodal Kubec. Nemělo by se však podle něj řezat ze strany, kde má ryba kůži, a na zpracovávání kapra by si měli lidé vybrat ostrý nůž s delší čepelí. „Měl by být měkký, aby se s ním dalo dobře pracovat, a neměl by být moc široký,“ řekl.

Takovou úpravu nabízejí podle Kubce i některé rybárny či například sádky v pražských Lahovicích. O oblibě filetování ryb hovoří i vedoucí externí komunikace řetězce Globus Rita Gabrielová, podle níž letos oproti loňsku zájem o vyfiletování kaprů stoupl.