Za vznikem plzeňské zoo stojí spolek přátel rybiček, mloků a podobných akvarijních tvorů Iris. Zahrada byla vlastně založena k jeho 25. výročí vzniku a to bylo dne 2. září 1926.
Nacházela se v Doudlevcích v místech, kde nyní stojí prodejna Lidl. „Byly zde tři voliéry, kde byli lišky, šakal a draví ptáci. Ve skleníku se pak nacházeli želvy, mloci a ryby,“ popsal mluvčí zoo Martin Vobruba.
Tehdejší zoo žila ze vstupného a příspěvků členů spolku IRIS a o zvířata se staralo šest zaměstnanců. Plzeňané ale o zahradu nejevili zájem. Uvažovalo se tak i o jejím zavření. Zlom nastal na začátku druhé světové války. Začali se tady chovat lvi, medvědi a vlci. Návštěvnost se rázem zvýšila.
Ránu pak zahradě zasadila v roce 1961 epidemie antraxu. „Zastřelili všechny pumy, nemoc dostali i lev a levhartice. Byl to konec a zoo skončila,“ uvedl Vobruba.
Nová zoo
To už se ale od konce 50. let stavěla nová zoo na Lochotíně. Slavnostně se otevřela 13. října 1963. „Byl zde šelminec, výběhy pro lamy, šakaly, kojoty a terárium,“ vylíčil Vobruba.
Zlom ve vývoji zoo nastal v 90. letech. Začali se likvidovat ploty, zamřížovaný medvědinec zmizel v roce 1998. Medvědi se přesunuli do velkého výběhu, stejně jako tygři, lvi a šimpanzi. Vzrostla i pestrost chovaných zvířat. Tak se tomu děje i teď.
Plzeňská zoo má také unikátní expozici Království jedu. Ta se otevřela v roce 2015. Je tu celá kompletní nejjedovatější čtyřka. „Spolu s taipanem máme i bič Afriky mambu černou, královnu jedovatých hadů kobru královskou a také smrtonoše zmijího,“ uvedl Vobruba. Takovou koncentraci jedovatých hadů na jednom místě nemá žádná jiná zoo v Česku.
Největší je o žirafy. „U nás se poprvé objevily v roce 2010. Návštěvníci je mohou vidět v rozsáhlé expozici Afrika. Žirafy jsou tam umístěny spolu s dalšími africkými zvířaty, jako jsou nosorožci či hrošíci,“ přiblížil Vobruba. Oblíbení jsou také lvi, tygři, medvědi a šimpanzi.
Tisíce druhů a zvířat
Plzeňská zoo se za posledních skoro čtyřicet let rozrostla v jednu z největších institucí svého druhu v Česku. Má rozlohu 21 ha a nyní chová 1200 druhů zvířat v počtu sedm tisíc jedinců. V botanické zahradě, která se otevřela v roce 1961 a s níž se zoo sloučila v roce 1981, pak roste 10 až 15 tisíc druhů rostlin.
Když se plzeňská zoo v roce 1926 otevírala, nejednalo se o první zoologickou zahradou v Česku. Už sedm let fungovala zoo v Liberci, která vznikla v roce 1919. Třetí nejstarší je pak zoologická zahrada v pražské Tróji.
„Shodou okolností i ona slaví výročí teď v září, ale až na konci měsíce. Je o pět let mladší, než ta naše,“ řekl Vobruba. Pražská zoo byla slavnostně otevřena 28. září 1931.
Ještě jedna „starší“ zoo
Málokdo ví, že takovým „předchůdcem“ plzeňské zoo byla stálá expozice zvířat, která se nacházela přímo v centru Plzně. Šlo o malý areál s rybníčkem a vodopádem ve Smetanových sadech na místě, kde nyní stojí Divadlo J. K. Tyla. Lidé tu mohli vidět opice, orly, supy a veverky. Miniaturní zoo zanikla někdy kolem roku 1902, ustoupila stavbě divadla.
VIDEO: Šimpanzi v plzeňské zoo mají nově upravený výběh. (2023)