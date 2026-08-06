„Pohlaví mláďat zatím neznáme. Samice si je pečlivě brání a nenechá k nim nikoho přiblížit,“ řekla Kristýna Rothová z plzeňské zoo. „Jejich rodiče jsme přivezli do Plzně loni na podzim, samce z německé Zoo Magdeburg a samici ze zoo ve Vídni,“ prozradila Rothová.
Oba se v plzeňské zoo brzy zabydleli a činili se tak, že jejich mláďata se narodila ještě před tím, než stihli dokončit jejich expozici, která se nachází nad výběhem hřivnatých vlků.
Čile k světu
Tři malí nosálové se mají čile k světu a s rodiči zatím pobývají v expozici vedle pand červených. „Až budou jistější ve šplhání, přestěhujeme je do nového výběhu, kde budou moci využívat obrovský dub,“ dodala Rothová.
Nosály bělohubé chovala plzeňské zoo již v 60. až 80. letech minulého století. Pak je vystřídali na dlouho nosálové červení. Teď se sem vrátili zpátky a celá rodinka bude jednou z velkých atrakcí zoo.
Nosál bělohubý je středně velká šelma z čeledi medvídkovitých. Žije v Severní a Střední Americe. Vyznačuje se dlouhým pohyblivým čenichem, šedohnědou srstí a světlými skvrnami kolem očí a úst. Váží mezi 4 až 6 kg. Jsou to aktivní denní živočichové. Žijí v rodinných tlupách čítajících 4 až 20 samic s mláďaty, dospělí samci žijí samotářsky. Živý se hmyzem, ovocem a nepohrdnou ani ještěrkami a drobnými savci.
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