„Pohlaví mláďat zatím neznáme. Samice si je pečlivě brání a nenechá k nim nikoho přiblížit,“ řekla Kristýna Rothová z plzeňské zoo. „Jejich rodiče jsme přivezli do Plzně loni na podzim, samce z německé Zoo Magdeburg a samici ze zoo ve Vídni,“ prozradila Rothová.

Oba se v plzeňské zoo brzy zabydleli a činili se tak, že jejich mláďata se narodila ještě před tím, než stihli dokončit jejich expozici, která se nachází nad výběhem hřivnatých vlků.

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Čile k světu

Tři malí nosálové se mají čile k světu a s rodiči zatím pobývají v expozici vedle pand červených. „Až budou jistější ve šplhání, přestěhujeme je do nového výběhu, kde budou moci využívat obrovský dub,“ dodala Rothová.

Nosály bělohubé chovala plzeňské zoo již v 60. až 80. letech minulého století. Pak je vystřídali na dlouho nosálové červení. Teď se sem vrátili zpátky a celá rodinka bude jednou z velkých atrakcí zoo.

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Samička arassari hnědouchého na začátku operace a po ní.

Nosál bělohubý je středně velká šelma z čeledi medvídkovitých. Žije v Severní a Střední Americe. Vyznačuje se dlouhým pohyblivým čenichem, šedohnědou srstí a světlými skvrnami kolem očí a úst. Váží mezi 4 až 6 kg. Jsou to aktivní denní živočichové. Žijí v rodinných tlupách čítajících 4 až 20 samic s mláďaty, dospělí samci žijí samotářsky. Živý se hmyzem, ovocem a nepohrdnou ani ještěrkami a drobnými savci.

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Zdroj: Frederikke Anna Toman - Blesk.cz
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Mláďata nosála bělohubého v plzeňské zoo.
Mláďata nosála bělohubého v plzeňské zoo.
Autor: Zoo Plzeň