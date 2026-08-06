„Něco takového jsem nečekal. Beru to jako poctu,“ prohlásil dojatý lékař. Na billboardu také stojí »Dycinky Lidická«. To je výjezdové místo plzeňské záchranky, kde Dvořák odsloužil 4400 směn a strávil zde 31 let při práci v urgentní medicíně.

„Vzhledem k tomu, že 31. srpna mám poslední službu na záchranné službě, tak bych chtěl strašně moc poděkovat všem na výjezdovém stanovišti Lidická, co připravili za obrovské překvapení,“ uvedl Dvořák.

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Zkušenosti z Afghánistánu

Dvořák vystudoval vojenskou lékařskou fakultu v Hradci Králové. V roce 1992 stál u zrodu letecké záchranné služby v Líních, kde začal sloužit jako lékař. Zde soužil s krátkými přestávkami až do roku 2013. Pak začal jezdit jako lékař v sanitkách záchranné služby.

Zkušenosti získával i na zahraničních misích. V Afghánistánu se zdravotníkem Miroslavem Horváhem zachránili život zraněnému americkému vojákovi. Za to jim děkoval plukovník americké armády.

S autem spadl do výkopu: Z hrudníku trčely muži dvě trubky! Bylo to zranění jako z války

Řidič sjel s autem v Plzni do výkopu, ohrazení mu probodlo hrudník.

Zkušenosti s misí

Poznatky z Afghánistánu Dvořák zúročil třeba při vážné dopravní nehodě před pěti lety v Plzni. Tehdy spadlo osobní auto do sedm metrů hlubokého výkopu u kruhového objezdu. Dvě kovové trubky o průměru 10 cm probodly řidiči hrudník. „Za použití hydraulických nástrojů jsme ještě uvnitř auta odstřihli kusy trubky tak, aby bylo možné zraněného z vozu vůbec dostat,“ řekl tehdy mluvčí Petr Poncar.

Dvořákovi se tehdy zraněného řidiče povedlo zachránit. Věděl totiž, jak na to. Zranění řidiče odpovídala zraněním vojáků z válečné zóny. Muže se mu povedlo stabilizovat a připravit na urgentní operaci.

VIDEO: Záchranáři z Karviné se loučí se svou kolegyní Helenou, která s nimi pracovala 32 let.

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Záchranáři z Karviné se loučí se svou kolegyní Helenou, která s nimi pracovala 32 let
Zdroj: ZZS MSK
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Lékař Bronislav Dvořák (64).
Lékař Bronislav Dvořák (64).
Autor: Bronislav Dvořák, HZS PK