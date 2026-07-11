Poškozený zobák zoologové zatmelili speciálním zubařským tmelem, který rychle ztuhne a používá se na modelování dásní. „Zákrok se podařil, samička bude moci bez potíží přijímat potravu,“ sdělil mluvčí zahrady Ivo Cencinger.
Původní zákrok přinesl samičce jen dočasnou úlevu. „Část zobáku se postupně opět vydrolila, hrozilo jeho ulomení a komplikace s příjmem potravy,“ vysvětlil Cencinger.
Veterinární lékařka nyní jemně vybrousila odumřelé části zobáku, nanesla speciální zubařskou výplň a celou část zpevnila. „Zákrok snášela samice dobře a částečná náhrada jí nedělá žádné problémy. I s malou vadou na kráse s ní její samec stále funguje,“ shrnul mluvčí.