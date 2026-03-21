„Je to jediná kostra nosorožce indického v Česku, možná ve střední Evropě. Připomíná dinosaura. Zaujmou hlavně masivní čelisti, kterými býložravý nosorožec drtí tvrdé trávy a byliny,“ řekl ředitel zahrady Jiří Trávníček.
Plzeňská zoo je v Česku jediná, která chová nosorožce indické. V přírodě jich žije asi 2500.
Složitý proces
Aby nosorožec uživil mohutné tělo, spotřebuje denně 100 až 150 kilo potravy. Baabuu vážil 2,3 tuny, kostra má 300 kilo, jen samotná hlava kolem 30.
Preparace začala hned po úhynu odebráním měkkých tkání. „Kosti musejí procházet různými chemickými procesy, odmašťováním, bělením a pak teprve, až doschnou, může nastat samotné skládání,“ vysvětlil preparátor Jiří Hlivka.
Kvůli zvědavosti přišel o roh
Nejdelší kostí je více než metr dlouhé žebro, nejmenší je ocasní kůstka. Chybí pro nosorožce typický roh. Baabuu ale žádný neměl.
„Byl hrozně zvědavý, pořád někde šmejdil a už zamlada si ho úplně obrousil a žádný mu nerostl,“ uvedl Trávníček. Na pravé přední noze lze poznat změny na kosti po zranění. Zřejmě si zlomil nebo naštípl kost a při hojení se utvořil výrůstek.
