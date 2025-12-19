Hrošík se má čile k světu. Pospává s matkou, divoce se ale také prohání po výběhu, leze na zábrany a každou půlhodinu se hlásí o krmení. „Když chce pít, leze po Manjule, strká do ní a nutí ji, aby se postavila a on mohl pít,“ řekla kurátorka Miroslava Palacká.
Zatím je plně odkázaný na mateřské mléko. I když seno a zeleninu začíná olizovat, zkoušet jíst je bude až kolem dvou měsíců života.
Jméno podle seriálu
„Jméno Apu jsem vybral spolu se zoo, kdo zná seriál Simpsonovi, ví, že k Manjule patří Apu," řekl k výběru jména kmotr mláděte, plzeňský primátor Roman Zarzycký. Manjula je v kultovním seriálu Simpsonovi manželkou prodavače Apua.
Plzeň je jediné místo v Česku, kde mohou lidé nosorožce indické vidět. Další nejbližší jsou v zahradách v Norimberku a Mnichově.
Už váží metrák
Za necelý měsíc života Apu už zdvojnásobil svou váhu. Při narození měl asi 50 kilogramů, dnes vážil 107 kilo a denně přibere jeden až dva kilogramy. Dohnat své rodiče mu ještě chvíli potrvá.
Jeho otec Baabuu vážil až 2300 kilogramů, Manjula patří k větším samicím a váží kolem 2100 kilogramů. „Apu se v roce života dostane zhruba na tunu,“ řekl ředitel zoo Jiří Trávníček.
Narodil se jako pohrobek
Sameček se narodil 23. listopadu Manjule (17) jako její třetí potomek. Otcem je samec Baabuu, který uhynul na konci října na srdeční kolaps těsně před 21. narozeninami. Apu je prvním samcem nosorožce narozeným v Plzni, v letech 2014 a 2017 Manjula porodila dvě samičky. Nyní žijí v zahradách ve Vratislavi a v Basileji a obě už mají jednoho potomka.
V evropských zahradách nyní žije do 80 nosorožců indických, letos se narodili dva samci a dvě samice. Chov těchto nosorožců je totiž složitý a vyžaduje speciální pavilony - musí mít mimo jiné měkkou podlahu jako v džungli, nutností je také bazén.
VIDEO: Mládě guerézy pláštíkové v Zoo Praha. (říjen 2025)
Mládě guerézy pláštíkové v Zoo Praha. Jiří Bálek, Zoo Praha