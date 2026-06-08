Hrůzná událost se stala před třemi lety v Mariánských Lázních. Tehdy vzplál ve městě dům a hasiči měli plné ruce práce požár uhasit. „Před bytem, kde bydlel, úmyslně založil nejméně na dvou místech požár. Rozlil zde benzin, rozházel textilie a zapálil. Přitom dobře věděl, že v patře nad ním přebývá muž (†61), který se velmi špatně pohybuje,“ řekla státní zástupkyně Markéta Michlová.
Během chvilky byla chodba a točité schodiště, které bylo jedinou únikovou cestou z bytu ve 3. patře, v jednom plameni. Zřítila se i část střechy. Když hasiči požár uhasili, našli vozíčkáře Andreje P. ležet mrtvého na podlaze.
„Příčinou smrti bylo selhání srdce při intoxikaci kyanidy a oxidem uhelnatým,“ uvedla Michlová. Dalších pěti lidem žijícím v domě se nic nestalo, včas utekli.
Jsem nevinný
Dezider Č. vinu odmítá. „Jsem nevinný. Nic jsem nezapálil, neměl jsem k tomu důvod. Kamarádovi bych to nikdy neudělal. Dělil jsem se s ním o všechno, o jídlo, cigarety. Kdybych to chtěl zapálit, tak bych ho vyhnal ven,“ hájil se.
Tvrdil, že ten večer slyšel na chodbě kroky, ale nikoho prý neviděl. „Pak začalo hořet. To jsem byl v bytě. Vyšel jsem ven na chodbu, schody do 3. patra hořely. Slyšel jsem, jak nahoře křičí o pomoc. Chtěl jsem nějakou deku, abych ji namočil a proběhl tím ohněm, ale už to nešlo,“ vypověděl Dezider Č.
Ze svého bytu vynesl dva psy. Pak prý běžel do nedalekého baru volat hasiče, prý neměl mobil. „Na Andreje jsem volal, ať si když tak otevře okno. Policajtovi na ulici jsem říkal, ať přinesou žebřík, že je nahoře, je tam zavřený,“ uvedl Dezider Č.
Dům měl být můj
U soudu Dezider Č. také líčil, že dům měl být už každou chvíli jeho. „Před dvaceti lety jsem se s majitelem dohodl, že od něj barák koupím za 3,6 milionu korun. Každý měsíc jsem mu posílal splátky 12 tisíc Kč. Nedal mi na to žádné potvrzení. Já mu totiž věřit tak, jako kdyby to byl můj vlastní táta,“ líčil Dezider Č.
„Dva měsíce před požárem přišla žena a řekla mi, že je novou majitelkou domu. Ukázal jsem jí smlouvu o koupi domu, kterou jsem uzavřel s původním majitelem. Odpověděla, že jí to nezajímá. Celých 24 let se starám o barák, platím nájem a pak vznikají takové problémy,“ dodal Dezider Č.
Škoda na shořelém domu je 2,5 milionu. Státní zástupkyně navrhuje v obžalobě za vraždu a poškození cizí věci deset let vězení. Trest si má odpykat v káznici se zvýšenou ostrahou. Soud pokračuje výslechy svědků a znalců.
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