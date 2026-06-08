Hořet začalo před půl jedenáctou v bytě ve druhém podlaží. „Po příjezdu prvních jednotek bylo potvrzeno plamenné hoření, které hasiči likvidují. Místo zásahu jsme rozdělili na dva úseky pro přední a zadní část traktu,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar. Před polednem už hasiči požár dohašovali a odvětrávali objekt.
„Policie po dobu zásahu hasičů dočasně uzavřela Karlovarskou třídu ve směru do centra města,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.
Někdejší hotel CD, dříve Cizinecký dům, postavily jako reprezentační komplex budov pro ubytování zahraničních kontrolorů, významných návštěv a úředníků firmy, přijíždějících služebně do Plzně na přelomu 20. a 30. let 20. století Škodovy závody.
Nyní slouží jako ubytovací zařízení. Hasiči zde dnes nezasahují poprvé. Na konci ledna hořela splachovací nádržka na jedné z toalet.
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