Když dojela hlídka k fakultní nemocnici, před Volkswagenem, který bránil ostatním autům vjet do areálu, postávali dva muži. „Řidič hlídce sdělil, že zastavil kvůli technické závadě. Za vozidlo však neumístil výstražný trojúhelník z důvodu, že se necítí bezpečně při vstupu do vozovky,“ uvedli strážníci na sociální síti. Šoféra tak doprovodili a dokonce mu půjčili i reflexní vestu, kterou neměl na sobě ani ve voze.
„Řidič byl dále vyzván, aby začal řešit odstranění vozidla z komunikace, ideálně prostřednictvím asistenční služby. Vysvětloval, že nemůže volat, protože potřebuje natáčet video, ale strážníci mu pomohli ujasnit priority. Nakonec asistenční linku kontaktoval,“ pokračovali v líčení situace strážníci.
Ti mezitím navíc prohlédli auto a zjistili, že na předním skle je obří prasklina. „Po konzultaci s PČR poučili řidiče o všech zjištěných protiprávních jednáních – od řízení technicky nezpůsobilého vozidla přes nesplnění povinností při nouzovém stání až po pohyb na komunikaci bez reflexní vesty a místo opustili,“ uvedla městská policie.
Ovšem ne na dlouho. „Krátce na to jsme ale přijali nové oznámení. Hlídka se tedy vrátila, ale řidič už byl pryč a na komunikaci zůstalo už jen odstavené vozidlo bez registračních značek a bez označení překážky v provozu,“ dodali strážníci. Nezbývalo než auto, které překáželo provozu ostatních včetně sanitek, nechat odtáhnout. Pro řidiče to bude mít ještě dohru.
