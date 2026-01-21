Pořádné pozdvižení způsobil mladík v supermarketu v Gerské ulici na největším plzeňském sídlišti Lochotín. Hlídka městské policie sem vyjížděla s informací, že uvnitř je opilý muž, který poškozuje zboží a zařízení prodejny.
Když strážníci na místo dorazili, vedoucí prodejny jim uvedl, že se po obchodě pohybuje do pasu svlečený mladík. „Je pod vlivem alkoholu, křičí a vyhazuje zboží z regálů. Hlídka polonahého muže spatřila u chladicího boxu se sýry, kde skutečně zboží rozhazoval,“ řekl mluvčí strážníků Tereza Weidl.
Nadýchal přes dvě promile
Jakmile si výtržník všiml strážníků, snažil se z prodejny zmizet. To se mu ale nepodařilo. „Choval se zmateně, měl výrazné výkyvy nálad a nebyl schopen smysluplně odpovídat ani na základní otázky, například ohledně bydliště. Chvíli působil klidně, vzápětí křičel a choval se arogantně,“ popsala chování mladíka Weidl.
Strážníci ho tak vyvedli z prodejny ven. Tady se podrobil dechové zkoušce s pozitivním výsledkem 2,03 promile alkoholu v dechu.
V poutech a s kokainem
Krátce poté se jeho chování opět prudce změnilo. „Začal hlídky verbálně napadat, zvyšoval agresivitu a opakovaně se snažil z místa odejít. Poté se přiblížil se ke strážníkovi na nebezpečně krátkou vzdálenost a nerespektoval výzvy k odstoupení, přičemž své jednání opakoval,“ řekla Weidl. Strážníci tak mladíka povalili na zem a nasadili mu pouta.
Zasahující strážníci se rozhodli, že výtržníka odvezou na protialkoholní záchytku, ještě předtím mu udělali test na drogy. Ten vyšel pozitivně na kokain. „Veškerá přestupková jednání budou muži sdělena po jeho propuštění ze záchytné stanice a předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu,“ dodala Weidl.
VIDEO: Polonahý muž řádil v plzenském supermarketu.
