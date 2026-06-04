Seniorka bydlela se svou dcerou Jiřinou a zažívala doma peklo. „Dostávala rány pěstí, nebo jí dcera rozbila o hlavu keramický talíř a zakazovala jí chodit na bohoslužby,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Marcela Šímová.
K útokům na matku mělo docházet někdy až třikrát týdně. Dcera také své mámě nedopřávala spánek. I několikrát za noc jí chodila budit. Proč to dělala? „Uvedla, že měla v noci krušné sny, bála se a potřebovala s někým mluvit,“ řekla soudce Jan Kasal.
Zákaz kostela
Jiřina P. také mámě zakazovala chodit na bohoslužby do kostela, protože prý modlením je její duše ještě více „uťápnutá“ a může na ni potom „zlý duch“. Tím silně věřící seniorka hodně trpěla.
„Ve svém životě je vedena silnou křesťanskou vírou v Boha, což ji mimo jiného vede k tomu, že upřednostňuje potřeby druhých. Dlouhodobý stres se snaží zvládat modlitbou,“ uvedli v posudku o seniorce znalci.
Podle nich je na své dceři citově závislá a má tak pro chování své dcery vůči ní pochopení.
Duševní porucha
Týraná seniorka byla také několikrát ošetřena v nemocnici, někdy měla dokonce i zlomeniny. Zdravotníkům pokaždé řekla, že si zranění způsobila sama nešťastnou náhodou. Soud proběhl s vyloučením veřejnosti. Obžalovaná Jiřina P. by podle soudce Kasala jinak hlavní líčení nezvládla. I tak muselo být dvakrát přerušeno.
Jiřina P. totiž podle znalců trpí duševní poruchou projevující se například panickými ataky. To ale podle znalců žádným zásadním způsobem nenarušilo její ovládací schopnosti. Soud bude pokračovat výslechy seniorky, svědků a znalců. Dceři hrozí za týrání trest dva až osm let vězení.
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