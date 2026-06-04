Na poslední návštěvu přitáhl Marek S. k mámě do Bohumína předloni 24. listopadu. Začal se pídit po tom, kam uložila peníze za pozemky, které prodala v Polsku. Žena měla nevděčného syna plné zuby, a snažila se ho vyhodit. Neuspěla, neměla sílu.
Vyžírka ji srazil do křesla a zvedl nůž. „Při neshodě se obžalovaný chopil kuchyňského nože, na matku sedící v křesle zaútočil,“ řekl žalobce Vít Legerský a dodal: „Bodl do pravého i do levého stehna, proťal tepnu. Kvůli masivnímu krvácení žena zemřela.“
Před soudem se bezcitný syn dušoval, že si nepamatuje, zda mámu sprovodil ze světa. „Mám takové blikání před očima, a potom už je jen tma, jakoby člověk oslepl,“ uvedl. Výpadky paměti prý trpívá kvůli epileptickým záchvatům.
Prý není zrůda
„Jsem tu vylíčený jako nějaká odporná zrůda, ale já bych nerad přiznal něco, co si nejsem jistý, zda jsem opravdu provedl,“ tvrdil odsouzený.
Matce se snažil po útoku laicky pomoct, záchranku však nepřivolal a utekl. „Proč se tak stalo, o tom bychom mohli pouze spekulovat,“ uvedl žalobce Legerský.
Maminka Barbora (†72) žila až do násilného skonu v domě své dcery, sestry odsouzeného Marka Š. „Dosti nelibě nesla, když matku její bratr navštěvoval a opakovaně dávala veřejně tento odpor též najevo. Vztahy byly velmi vypjaté,“ řekl Vít Legerský.
Neútočil poprvé
Ve své obhajobě se bezděčně přiznal Marek S. k dalším napadením. „Tato žaloba mi připomíná tu podobnou situaci, kdy jsem málem uškrtil sestřičku bohumínské nemocnice,“ řekl a popisoval barvitě i jiný svůj útok nožem proti kamarádovi.
Soud mu za jeho odporný čin udělil trest ve výši 12 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. To se matkovrahovi ale zdá hodně, proti rozsudku se ihned odvolal.
VIDEO: Insta Crime Podcast - Kastrace u Antonína Vorela vyvolala nenávist k ženám.
Insta Crime Podcast - Kastrace u Antonína Vorela vyvolala nenávist k ženám icp, pdc - Jedlička, Železný