Temné stopy – Kuřim, 4. díl: Šest obžalovaných, celkem 43 let vězení. A otázky, které zůstaly bez odpovědi
Předchozí díly nás provedly odhalením případu brutálního týrání dětí, záhadou Barbory Škrlové i tím, co si Ondra a Jakub prožili. Dnes vstoupíme do soudní síně brněnského krajského soudu roku 2008. Proces trval měsíce, vypovídalo obrovské množství svědků a na povrch vyplouvaly stále nové podivnosti a děsivé detaily. Rozsudek padl 24. října 2008. Česko ho přijalo částečně s úlevou – ale také s pocitem, že celá pravda najevo nevyšla.
Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.
KLÍČOVÉ MOMENTY
- 2. dubna 2008 Po 11 měsících vyšetřování je případ předán k soudu. Obžalováno je šest osob.
- 17. června 2008 Za obrovského zájmu médií začíná hlavní líčení u Krajského soudu v Brně.
- Léto 2008 U soudu vypovídají desítky svědků. Klára Mauerová se přizná k týrání synů. Škrlová se staví do role oběti.
- 24. října 2008 Rozsudek: Klára Mauerová 9 let vězení, Kateřina Mauerová 10 let, Barbora Škrlová 5 let, Jan Škrla 7 let, Hana Bašová 7 let, Jan Turek 5 let.
- 2009–2010 Nejvyšší soud odmítá dovolání odsouzených. Josef Škrla je od roku 2007 nezvěstný, souzen nikdy nebyl.
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