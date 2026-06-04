Temné stopy – Kuřim, 4. díl: Šest obžalovaných, celkem 43 let vězení. A otázky, které zůstaly bez odpovědi

Temné stopy: Kuřimská kauza - 4. díl
Temné stopy: Kuřimská kauza - 4. díl
Temný Cimrman, sektář, nebo jen smutný důchodce Josef Škrla – nepolapitelný tajemný kápo?
Škrlová u soudu v roce 2008
Klára a Kateřina Mauerovy u soudu
Autor: red, Blesk - 
4. června 2026
05:00

Předchozí díly nás provedly odhalením případu brutálního týrání dětí, záhadou Barbory Škrlové i tím, co si Ondra a Jakub prožili. Dnes vstoupíme do soudní síně brněnského krajského soudu roku 2008. Proces trval měsíce, vypovídalo obrovské množství svědků a na povrch vyplouvaly stále nové podivnosti a děsivé detaily. Rozsudek padl 24. října 2008. Česko ho přijalo částečně s úlevou – ale také s pocitem, že celá pravda najevo nevyšla.

Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.

KLÍČOVÉ MOMENTY

  • 2. dubna 2008  Po 11 měsících vyšetřování je případ předán k soudu. Obžalováno je šest osob.
  • 17. června 2008  Za obrovského zájmu médií začíná hlavní líčení u Krajského soudu v Brně.
  • Léto 2008  U soudu vypovídají desítky svědků. Klára Mauerová se přizná k týrání synů. Škrlová se staví do role oběti. 
  • 24. října 2008  Rozsudek: Klára Mauerová 9 let vězení, Kateřina Mauerová 10 let, Barbora Škrlová 5 let, Jan Škrla 7 let, Hana Bašová 7 let, Jan Turek 5 let.
  • 2009–2010  Nejvyšší soud odmítá dovolání odsouzených. Josef Škrla je od roku 2007 nezvěstný, souzen nikdy nebyl.

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soudklára mauerovábarbora škrlovákateřina mauerovátýrání dětíkuřimská kauzaTemné stopy - KuřimTemné stopy
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