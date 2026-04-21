Za pohlavní zneužití, ohrožování výchovy dítěte a zneužití dítěte k výrobě pornografie v úterý potrestal plzeňský soud Milana K. tříletou podmínkou a uložil mu ochranné sexuologické léčení. Nesmí také čtyři roky organizovat akce pro chlapce mladší patnácti let.
Oplzlosti pečovatel provozoval od jara do podzimu 2022. „V nejméně deseti případech nezletilým pouštěl pornofilmy a po požití alkoholu se vzájemně uspokojovali. Během sexuálních hrátek pořizovali fotografie a nahrávali videa, přičemž tyto soubory sdíleli do společné skupiny na sociální sítě,“ uvedl státní zástupce Štefan Oravec.
Přiznal vinu
Milan K. se ke všemu u soudu přiznal. „Omlouvám se. Porušil jsem zákon a musím za to pykat. Určitě budu chodit na ambulantní léčení,“ řekl. Jako motiv svých činů uvedl sexuální chtíč. Podle znaleckého posudku trpí obžalovaný tzv. efebofilií, což znamená, že ho vzrušují chlapci ve věku starších adolescentů.
Právě sexuální deviace je důvodem toho, že se v přítomnosti kluků jen těžko dokáže ovládat. Při výsleších na policii uvedl, že hochy k ničemu nenutil. Ti to ve svých výpovědích potvrdili.
Místo basy podmínka
Milanovi K. hrozil trest až osm let vězení. „Výrazně mu polehčuje dosavadní bezúhonnost a to, že před soudem prohlásil vinu,“ uvedla soudkyně Gizela Andrejová.
Soud také zohlednil i to, že ovládací schopnosti obžalovaného byly kvůli jeho sexuální úchylce podstatně sníženy. Milan K. trest ihned přijal a neodvolal se. Stejně tak učinil i státní zástupce. Rozsudek je tak pravomocný.
