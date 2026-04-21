Odborníci na telefonu Blesku: Špičkoví lékaři dvě hodiny odpovídali na vaše dotazy!
Nemůžete se dovolat ke specialistovi? Čekací doby jsou nekonečné a vy potřebujete odpověď hned? Blesk v úterý 21. 4. opět přinesl unikátní šanci a pozval do redakce špičkové lékaře. Ti usedli k telefonům, aby odpovídali na čtenářské dotazy.
Téma: Preventivní prohlídky
MUDr. Jan Doleček – praktický lékař
· Co je součástí preventivní prohlídky?
· Jak poznám pravou chřipku a kdy se nechat očkovat?
· Jaká je správná hladina cukru v krvi?
· Co je normální krevní tlak?
Téma: Žilní onemocnění
MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. – dermatoložka
· Mám už i žilní metličky řešit s lékařem?
· Jsou křečové žíly dědičné?
· Proč je po operaci žil nutné nosit kompresní punčochy?
· Jak se léčí bércové vředy?
Téma: Nemoci plic
Prof. MUDr. Milan Sova, Ph.D. – plicní lékař
· Jaké vyšetření plic mohu absolvovat jako dlouholetý kuřák?
· Co je to CHOPN?
· Už 2 měsíce kašlu. Mám jít k lékaři?
· Proč je zápal plic pro starší lidi nebezpečný?
Téma: Srdeční onemocnění
Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC – kardiolog
· Co je to fibrilace síní?
· Je srdeční šelest nebezpečný?
· Jak se využívají roboti v kardiologii?
· Co se léčí katétrem?
Téma: Cukrovka, obezita
Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – diabetolog, obezitolog
· Dědí se cukrovka 2. typu?
· Jak funguje lék, kterým se léčí cukrovka i obezita?
· Jaké nemoci tloušťka způsobuje?
· Komu se předepisují injekce na hubnutí?
Téma: Rakovina prsu
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – onkoložka
· Od kolika let má žena nárok na vyšetření mamografem?
· Jaké vyšetření prsou může podstoupit mladší žena?
· Kdy je nejlepší provádět samovyšetření?
· Koho rakovina prsu nejvíce ohrožuje?
Téma: Neurologické nemoci, epilepsie
Doc. MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. – neuroložka
· Jak poznat, že někoho ranila mrtvice?
· Jaká je účinná a moderní léčba epilepsie?
· Je zapomínání prvním příznakem demence?
· Často mě bolí hlava. Může to být migréna?
Téma: Imunitní systém, alergie
MUDr. Radek Klubal – alergolog, imunolog
· Co je to zkřížená alergie?
· Jaké vitaminy a doplňky stravy posílí imunitu?
· Jak poznám alergii na lepek?
· Mám silnou alergii na pyly. Je to dědičné?
Co se dá dělat s bolavým kolenem? Už mám 7 obstřiků, vyzkouṣ̌enė vṣ̌echny masti, spolykala kila práṣ̌ků od bolesti a nic nepomáhá...k operaci se doktor nevyjádřil 😞