Odborníci na telefonu Blesku: Špičkoví lékaři dvě hodiny odpovídali na vaše dotazy!

MUDr. Jan Doleček
MUDr. Radek Klubal, vedoucí lékař Medicínského centra Praha
MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.
21. dubna 2026
11:59
Autor: Iva Dvořáková - 
21. dubna 2026
05:00

Nemůžete se dovolat ke specialistovi? Čekací doby jsou nekonečné a vy potřebujete odpověď hned? Blesk v úterý 21. 4. opět přinesl unikátní šanci a pozval do redakce špičkové lékaře. Ti usedli k telefonům, aby odpovídali na čtenářské dotazy. 

Téma: Preventivní prohlídky

MUDr. Jan Doleček – praktický lékař

MUDr. Jan Doleček

·         Co je součástí preventivní prohlídky?

·        Jak poznám pravou chřipku a kdy se nechat očkovat?

·        Jaká je správná hladina cukru v krvi?

·        Co je normální krevní tlak?

Téma: Žilní onemocnění

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. – dermatoložka

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

·        Mám už i žilní metličky řešit s lékařem?

·        Jsou křečové žíly dědičné?

·        Proč je po operaci žil nutné nosit kompresní punčochy?

·        Jak se léčí bércové vředy?

Téma: Nemoci plic

Prof. MUDr. Milan Sova, Ph.D. – plicní lékař

Prof. MUDr. Milan Sova, Ph.D., přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno

·        Jaké vyšetření plic mohu absolvovat jako dlouholetý kuřák?

·        Co je to CHOPN?

·        Už 2 měsíce kašlu. Mám jít k lékaři?

·        Proč je zápal plic pro starší lidi nebezpečný?

Téma: Srdeční onemocnění

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC – kardiolog

Petr Neužil

·        Co je to fibrilace síní?

·        Je srdeční šelest nebezpečný?

·        Jak se využívají roboti v kardiologii?

·        Co se léčí katétrem?

Téma: Cukrovka, obezita

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – diabetolog, obezitolog

Prof. MUDr. Martin Haluzík, diabetolog a obezitolog

·        Dědí se cukrovka 2. typu?

·        Jak funguje lék, kterým se léčí cukrovka i obezita?

·        Jaké nemoci tloušťka způsobuje?

·        Komu se předepisují injekce na hubnutí?

Téma: Rakovina prsu

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. – onkoložka

Petra Tesařová je přednostkou Ústavu radiační onkologie FN Bulovka.

·        Od kolika let má žena nárok na vyšetření mamografem?

·        Jaké vyšetření prsou může podstoupit mladší žena?

·        Kdy je nejlepší provádět samovyšetření?

·        Koho rakovina prsu nejvíce ohrožuje?

Téma: Neurologické nemoci, epilepsie

Doc. MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. – neuroložka

Doc. MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.

·        Jak poznat, že někoho ranila mrtvice?

·        Jaká je účinná a moderní léčba epilepsie?

·        Je zapomínání prvním příznakem demence?

·        Často mě bolí hlava. Může to být migréna?

Téma: Imunitní systém, alergie

MUDr. Radek Klubal – alergolog, imunolog

MUDr. Radek Klubal, vedoucí lékař Medicínského centra Praha

·        Co je to zkřížená alergie?

·        Jaké vitaminy a doplňky stravy posílí imunitu?

·        Jak poznám alergii na lepek?

·        Mám silnou alergii na pyly. Je to dědičné?

 

Alena Adamová ( 22. dubna 2026 09:05 )

Co se dá dělat s bolavým kolenem? Už mám 7 obstřiků, vyzkouṣ̌enė vṣ̌echny masti, spolykala kila práṣ̌ků od bolesti a nic nepomáhá...k operaci se doktor nevyjádřil 😞

Jirik-ta ( 21. dubna 2026 11:48 )

Imunoložka pro Blesk: V
Česku přibývá
alergických reakcí na
léky_a potraviny. Proč? 😁

