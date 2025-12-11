Matka nutila syna aby jí močil do úst, partner je fotil: Tyrani z Lounska dostali 10 let
Za dlouhodobé znásilňování chlapce si jeho matka a její partner z Lounska odpykají deset let ve vězení. Dovolání odmítl Nejvyšší soud. ČTK to řekla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není v databázi soudu dostupné. Sex s dítětem a další praktiky si pachatelé fotografovali. V přítomnosti chlapce dělali také různé rituály. Později tvrdili, že se mu tak snažili pomáhat.
Desetileté tresty vyměřil oběma pachatelům loni v srpnu Krajský soud v Ústí nad Labem. Zahrnují také výrobu dětské pornografie a její šíření, v případě muže i výrobu a přechovávání psychotropních látek. Letos v dubnu podle databáze InfoSoud rozhodnutí potvrdil Vrchní soud v Praze. Po neúspěchu u Nejvyššího soudu lze podat ještě ústavní stížnost.
Znásilňování podle obžaloby začalo, když bylo chlapci sedm let, a trvalo následujících sedm let. Matka požadovala, aby jí chlapec močil do úst, následně to stejné dělala ona jemu, pravidelně se synem souložila.
Rodina žila v izolaci, chlapec podle soudu bral dění jako normální až do věku 11 až 12 let, i poté vše strpěl, protože mu partneři vyhrožovali odebráním počítače či hladověním. Odešel ve chvíli, kdy mu nabídl bydlení biologický otec. Nikomu se nesvěřil. Podle znalců trpí posttraumatickou stresovou poruchou.
Na trestnou činnost se přišlo poté, co se fotografie ženy s dítětem objevila na internetu a policii se podařilo aktéry ztotožnit. Domovní prohlídka se uskutečnila v roce 2021, policie tehdy zajistila rozsáhlý obrazový materiál, pornografické soubory, konopí, semena jedovatého durmanu a další důkazy.
Obžalovaní vinu nepopírali. Sexuální praktiky včetně orálního a análního sexu s dítětem prováděli dlouhodobě. Matka řekla, že nechtěla synovi ani nikomu jinému ublížit. Syn byl podle ženy nemocný, chtěli ho vyléčit, například urinoterapií. Muž popřel, že by vyráběl pornografický materiál, podle svých slov zachycoval běžný život rodiny a fotografování pro něj byla vášeň.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.