Když nemá v krvi alespoň 2,5 promile alkoholu, je agresivní. To řekli znalci o Pavlu Fairovi (36), kterého Vrchní soud v Praze poslal na 17 let do vězení. Zavraždil totiž svou partnerku (†47). Všemu přihlížela 13letá dcera ženy.

K tragedii došlo loni na Mikuláše v Plzni. Partneři, jejichž soužití udával hlavní směr alkohol, se pohádali. Žena se měla na Faira obořit kvůli nedostatku peněz. Muž popadl nůž a partnerku ubodal, zemřela po převozu do nemocnice.

„Měl jsem velké problémy s alkoholem. Pil jsem každý den, abych mohl vůbec fungovat. Bylo to třeba i pět lahví vodky denně. Skoro jsem ani nevystřízlivěl. Zkoušel jsem odvykačku v léčebně, ale nikdy jsem tam nedokázal zůstat,“ uvedl Fair už dříve u soudu plzeňského soud.

Znalci potvrdili, že Fair netrpí žádnou duševní poruchou nebo chorobou. Je ale těžce závislým alkoholikem, takzvaným hladinkářem - aby se choval standardně, musí mít v krvi alespoň 2,5 promile alkoholu! Pokud hladinkářům potřebná hodnota klesne nebo alkoholu naopak vypijí víc, bývají agresivní.

Video Video se připravuje ... Muž při hádce pobodal partnerku, ta zemřela. Policie ho přivádí k soudu, který bude rozhodovat o vazbě. Romana Vébrová

Už bych ji nechal spát

Předseda odvolacího senátu Petr Smrž popsal roční soužití páru jako „poměrně dost divoké“ a „více než dramatické“. Už tři měsíce před vraždou udeřil Fair svou družku do obličeje rychlovarnou konvicí a zlomil jí dva zuby. Pak jí sebral peněženku a mobil, s kterými platil v obchodech.

Fair se u soudu hájil, že ho partnerka také často napadala. „Několikrát jsem skončil v nemocnici, když mě polila olejem nebo předávkovala práškama,“ uvedl. Vraždu připustil a řekl, že se mu tento skutek špatně obhajuje.

„Já jsem ji zabil a už bych ji rád nechal spát. Udělal jsem to nechtěně. Zabil jsem někoho, koho jsem měl rád. Z lásky se stala nenávist. Udělal jsem to ze stresu a z nervů, které jsme měli. Je mi to líto, myslím na to každý den a bude mě to pronásledovat,“ prohlásil.

Pozůstalé dceři zavražděné ženy má Fair podle rozsudku uhradit půl milionu korun, sestře i matce zavražděné přiznaly soudy 100 tisíc korun. Trest 17 let je souhrnný, kromě trestu za vraždu obsahuje i trest za oloupení bezdomovce. To ale Fair popřel.