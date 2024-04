Státní zástupce žádá pro Ukrajince, který se u Krajského soudu v Plzni zpovídá z pohlavního zneužití, znásilnění a z pokusu o vraždu školačky (15), 18 let vězení. Viktora V. (19) viní z toho, že dívku loni v létě vylákal na procházku. Cestou ji spoutal, znásilnil, bodl a řízl ji do krku, svlékl ji, zabalil do igelitu, polil savem, shodil ze srázu a napůl zahrabal listím. Dívka předstírala, že je mrtvá, což jí zřejmě zachránilo život.

Viktor V. vinu připustil jen u pohlavního zneužití a pokusu o vraždu, odmítl znásilnění, podle něj to byl jen sex. „Chci říct, že mě to moc mrzí, co jsem udělal. Vážně jsem šťastný, že to přežila, a doufám, že bude mít krásný, dlouhý a šťastný život a že na mě brzo zapomene,“ prohlásil ve čtvrtek ve své závěrečné řeči obžalovaný mladík.

Uvedl, že v Česku žije asi pět let a má zde trvalý pobyt. Poškozenou dívku jmenoval jejím křestním jménem. Omluvil se rovněž své rodině a přítelkyni a řekl, že si hodlá odpykat svůj trest a uhradit odškodnění, které poškozená požaduje. Verdikt vynese soud příští týden.

Žalobce: Jednal s rozmyslem

Událost se stala loni 8. srpna a státní zástupce Jiří Richtr nemá pochyby o tom, že mladík jednal s rozmyslem. „Od počátku trestního řízení udivovalo orgány činné v trestním řízení, že na schůzku s osobou, se kterou se scházel, si nese v batohu igelitové pytle, savo, nože a lepenku,“ řekl Richtr.

Video Video se připravuje ... Srpen 2023: Mladík (18) obviněný ze znásilnění dívky, kterou pak v pytli shodil ze srázu, při vazemním jednání u okresního soudu v Plzni. Romana Vébrová

O tom, že jednal s rozmyslem a ne v afektu, podle něj svědčí věta Viktora V. poté, co dívku po znásilnění řízl do krku. Podle dívčina svědectví jí řekl, že než vykrvácí, bude to trvat dva dny, takže má na výběr mezi rychlou a nebolestivou smrtí, nebo dlouhou a bolestivou. Pak ji do krku bodl. Žalobce upozornil na to, že mladík několikrát měnil výpověď.

Sadistické prvky

Motiv podle žalobce pramení z osobnosti obžalovaného. Citoval znalce, kteří uvedli, že sexualitu nemá zcela standardní, našli u něj evidentní sadistické prvky.

Mladíkovo jednání podle znalců pramení z jeho disociální osobnostní struktury - nezajímají ho city ostatních, jde po uspokojení vlastních potřeb, je agresivní a pohotový k agresi. Znalci také jednoznačně řekli, že je velmi nebezpečný pro společnost, chybí mu pocit viny a je u něj obtížná možnost nápravy.

Obhájce: Je to mladý kluk

Obhájce Petr Brožovský navrhl 11 let vězení, připustil pouze pohlavní zneužití a pokus o vraždu v prvním odstavci, kde je trestní sazba deset až 18 let. „On není žádný vzor umírněnosti. Často ohýbal pravdu, ale vždy za účelem zveličování své vlastní osoby, dovedností nebo pověsti,“ uvedl.

Mladík chce být podle jeho slo v vnímán jako frajer. „Starší, schopnější, drsnější. Těšilo ho, že je znám jako drsňák s nožem, ale ukázalo se, že to s nožem neumí a díky tomu, že to neuměl, je poškozená díkybohu naživu," uvedl obhájce. Upozornil též na mládí obžalovaného.

Utrpení oběti

Napadená dívka, která se po činu vyškrábala ze svahu a zabalená v igelitu si došla pro pomoc, má z události dodnes trauma, řekla její zmocněnkyně Tereza Rogová. „Musela vyhledat psychologickou pomoc, má panické ataky, vracejí se jí vzpomínky, při vzpomínce na obžalovaného ji bolí krk, kde došlo k bodnutí,“ uvedla zmocněnkyně s tím, že dívka bere antidepresiva.

„Bojí se lidí, když potká někoho, kdo je mu podobný, musí hned vystoupit z veřejné dopravy, má noční můry, je v péči psychologa, trpí postraumatickou stresovou poruchou. Bojí se, že se obžalovaný vrátí a dokončí to, co se mu nepovedlo,“ popsala zmocněnkyně a vyzdvihla dívčinu statečnost. Za psychické a fyzické útrapy požaduje poškozená zhruba půl milionu korun.