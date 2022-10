Osudný den loni v lednu Jan Š. sloužil jako vedoucí operátor směny na pozici dispečera Záchranné služby Plzeňského kraje. „Odmítl vyslat sanitku k muži z Plzeňska. Jeho syn a snacha přitom opakovaně volali na linku 155 a tvrdili, že muž 10 dní nejí, má černorudý jazyk, průjem, zimnici a špatně dýchá,“ řekla státní zástupkyně Renata Havelková. Nemocný senior, druhý den zemřel.

Cítí se nevinný

Lékař vinu odmítá. „Nemocný muž odmítal poskytnutí našich zdravotních služeb. Já si byl vědom toho, že se může vyskytnout událost nejvyšší naléhavosti, jako třeba dusící se dítě, zástava oběhu či hromadná nehoda, kde dotyční budou souhlasit s poskytnutím zdravotních služeb. Tak jsem potřeboval, abych měl sanitku k dispozici. Navíc jsem byl v situaci, kdy byl kvůli covidu omezený počet sil a prostředků,“ uvedl Jan Š.

Ještě několikrát pak u soudu zopakoval, že nemocný muž pomoc odmítal. „Paní, co byla na telefonu, se dožadovala sanitky, ale nemocný pán ji nechtěl. Dispečer záchranky v Brně nechal odvézt ženu proti její vůli po domácím porodu do nemocnice a po osmi letech byl za to odsouzen. Nechtěl jsem tak poslat sanitku k někomu, kdo ji odmítá,“ řekl Jan Š.

„V rámci toho, že jsem teď trestně stíhán, kdybych byl opět ve stejné situaci, tak bych sanitku s opatrnosti už vyslal. Nikdy jsem neodmítl poskytnout pomoc někomu, kdo ji potřebuje. Proto jsem se stal lékařem,“ dodal Jan Š.

Syn: Sanitkou by odjel

U soudu vypovídal také syn zemřelého muže. „Otec se cítil špatně. Několikrát jsme volali na záchranku. Slyšel jsem, jak nás odmítal. Způsob komunikace byl u něho spíše arogantní. Nabádal nás, ať otce, naložíme do auta a odvezeme k lékaři. Otec spíše než odmítání sanitky, to myslel tak, že nikam nechce a abychom mu dali pokoj. Kdyby se sanitkou přijeli, nechal by se odvézt,“ vypověděl Josef K.

Až tři roky vězení

Soud u lékaře Jana Š. také řeší alkohol v práci. „Loni v půlce března byl ve výjezdové jednotce záchranné služby v Domažlicích vyslán k pacientce s infarktem. Byl opilý. Dopoledne, kdy u ženy byl, měl podle znaleckého posudku nejméně 1,4 promile alkoholu v krvi,“ uvedla státní zástupkyně Havelková.

Jan Š. se k tomuto u soudu přiznal, souhlasil s právní kvalifikací i popsaným skutkem. „Byl jsem v ústavním léčení v závislosti na alkoholu a lécích v nemocnici. Léčbu jsem zvládl,“ řekl Jan Š., který na záchrance teď pracuje jako výjezdový lékař.

Státní zástupkyně ho viní z neposkytnutí pomoci a z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Janu Š. hrozí až tři roky vězení a zákaz práce lékaře. Soud pokračuje výslechy svědků.

