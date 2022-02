Osudného dne na přelomu května a června 2020 ošetřil během noční služby na interní ambulanci Domažlické nemocnice Jurij T. tři pacienty. První dva měli lehčí potíže, třetí, Petr S. už na tom byl hůře. Měl náběh na infarkt.

To ale netušil, co ho ve špitálu čeká. „Nejdřív sestra nemohla doktora sehnat. Pak přišel a řekl mi, že potřebuje zatížit srdce a abych udělal padesát kliků. To jsem odmítl, tak po mně chtěl padesát dřepů nebo vyběhnout nemocniční schody. Nakonec mě nechal padesátkrát zvednout židli,“ popisoval pacient, kterému se poté přitížilo.

Škytal, nebylo mu rozumět

Nesmazatelný dojem v něm zanechal i projev ošetřujícího lékaře. „Škytal a sotva stál na nohou. Doktorka ze záchranky říkala, že je nalitej,“ vzpomínal podle serveru novinky.cz pacient. Obdobně popisoval situaci i zasahující záchranář.

„Dispečerka měla podezření, že lékař, který si vyžádal transport muže s podezřením na infarkt, je pod vlivem alkoholu. To souhlasilo s jeho fyzickým projevem. Nebylo mu vůbec rozumět, měl problémy s rovnováhou a pořád se opíral o dveře,“ popsal zdravotník.

Lékař: Měl jsem problémy

Lékař se hájí, že pil až poté, co pacienty ošetřil, a posledního odvezla záchranka do Plzně. „Měl jsem alkohol na lékařském pokoji. Jenže mi nepomohl, pořád mi bylo špatně. Tak jsem vylezl na střechu na čerstvý vzduch, kde jsem usnul, a pak mě probudili policisté,“ uvedl Jurij T..

Vysvětloval, že měl osobní problémy. „Pohádal jsem se doma s manželkou. Chtěla se rozvést a vzít si děti. Třásly se mi ruce a potil jsem se. Nemohl jsem dobře dýchat. Jenže nebyl nikdo, kdo by mě zastoupil. Dostal jsem se do velkého psychického stresu a myslel si, že alkoholem se mi uleví,“ tvrdil Jurij T.

Policista: Alkohol nám přiznal

Že pil, se po probuzení na střeše a pozitivní dechové zkoušce policistům přiznal. „Říkal, že ordinoval pod vlivem alkoholu, a proto před námi utekl. Vysvětloval to tím, že měl strašný stres a nervy. Tvrdil, že užívá strašně moc léků a alkohol, že mu to pomáhá. Byl strašně zmatený, měl problémy vůbec stát na nohou,“ vypovídal zasahující policista.

Lékař měl mít problémy s pitím i na předchozím pracovišti, v nemocnici v Rumburku. „Měl problémy s alkoholem. Snažili jsme se mu v boji s ním pomáhat ze všech sil, nakonec profesně selhal a my s ním museli ukončit pracovní poměr,“ citoval podle novinek.cz soudce ze zaslaného dokumentu. Soud pokračuje výslechy dalších svědků.

