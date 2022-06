Do pomoci krajanům prchajícím před hrůzami války se pustily Ukrajinky Naďa Novaková a Jana Nemeshová. Obě žijí v Česku již léta, a od začátku konfliktu pomohly tisícovkám potřebných.

Fungují jako sehraný tým. Po napadení Ukrajiny vyrazila Naďa na čas pomáhat do Přemyšlu na polsko-ukrajinskou hranici, Jana u nás zajišťovala uprchlíkům ubytování. Daly dohromady tým dobrovolníků, a jen v Praze sehnaly střechu nad hlavou pro 2,5 tisíce krajanů.

„Ubytovávali jsme ale prakticky po celé republice, Doksy, Ostrava, jižní Čechy. V Praze spolupracujeme s městskými částmi,“ uvedla Jana.

Nová Ukrajina

Založily neziskovku Nová Ukrajina, shánějí ubytování, prostředky na nákup potravin i věcí běžné denní potřeby pro uprchlíky, kteří opustili vlast mnohdy jen s igelitkou nejnutnějších věcí.

„Celkem jsme se od začátku postarali o 7,5 tisíce lidí. Není to jen o ubytování, organizujeme pro ně různé akce, výlety. Hodně nám pomáhají sociální sítě, kde se lidé o všem dozvědí. Také si toho hodně řeknou mezi sebou, informace se tak k nim dostanou,“ řekla Jana. Pomáhají i se zajištěním zdravotní péče, škol, výukou češtiny.

Pomoc sirotkům

Jejich organizace se postarala i o početnou skupinu sirotků z Ukrajiny. „Přijeli s pečovatelkami, byli z Mariupolu, Charkova, Kyjeva, Oděsy, Záporoží. Celkem 86 dětí, i s jejich doprovodem 101 lidí. Volala jsem na ministerstvo, pak se mi ozvala sociálka a podařilo se je ubytovat v Havířově. Dalších 46 jsme vezli do Nových Hradů. Tím to pro nás ale neskončilo. Všechny děti jsou spolu navzájem ve spojení, organizujeme pro ně výlety,“ popsala Jana.

Opuštěné či osiřelé děti mají navíc často zdravotní postižení. „Některé v sedmi letech vypadají na dva, čtyři roky. Mají za sebou operace, zátěž po rodičích, kteří byli vážně nemocní, nebo alkoholici či užívali drogy,“ vysvětlila Jana. Pomáhají také invalidním dětem, které přijely s rodiči.

Hrůzy války

Řeší i smutné příběhy, kdy se uprchlíci těžko vyrovnávají s prožitými útrapami. Shánějí pro ně psychologickou pomoc. „Jedna z maminek se třeba dozvěděla, že její muž doma padl, a v tu chvíli to nezvládla. Chtěla se oběsit. Díky bohu, že si toho ostatní všimli, a zabránili tak nejhoršímu. Paní dostal z nejhoršího psycholog, doteď s ní pracuje,“ popsaly obě dobrovolnice.

Shodly se, že na všechny velmi doléhá, když odbornou pomoc potřebují i děti, které zažily bombardování a další hrůzy válečného konfliktu.

Návraty domů

Poslední dobou se dobrovolnice často setkávají s tím, že se uprchlíci, v drtivé většině mámy s dětmi, začali vracet zpět na Ukrajinu. „Stýská se jim. Děti tu třeba chodí do školy, mají tu podporu, ale to není ten domov. Jejich tátové zůstali na Ukrajině, je to pro ně hodně těžké,“ vysvětlila Jana.

„Říkají nám také, že mají doma zahrady, pozemky, a je třeba se o půdu postarat, zasadit zeleninu, aby byla úroda,“ dodala Naďa.

Jak začínaly

Rozhodnutí zapojit se padlo ve chvíli, kdy syn Nadi Adam (14) přišel na začátku konfliktu ze školy se žlutomodrou ukrajinskou vlajkou. „Je po tátovi Čech a do té doby tu svoji ukrajinskou polovinu moc nevnímal. Až teď. Velmi mě to dojalo. V tu chvíli jsem věděla, že musím nějak pomoci. A když mi chvíli poté zavolala Jana, už jsme se hned konkrétně domlouvaly, co uděláme,“ vysvětlila Naďa.

