Historický revolver si Patrick W. našel na internetu. S prodejcem se domluvil, že mu jej pošle na dobírku. Udal ale falešné jméno a adresu zvolil v okrajové části Aše. Když pošťák, jeho spolužák ze střední školy, vystoupil z auta, zaútočil na něj.

„V úmyslu usmrtit jej a odcizit objednaný revolver jej udeřil do čela sekerou. Když poškozený upadl na zem, udeřil jej ještě jednou,“ popsal státní zástupce Jakub Kubias.

Útočil na hlavu

Druhou ránu napadený pošťák vykryl a podařilo se mu utéct. Jenže pak z auta vystoupila jeho přítelkyně, která ho ten den doprovázela. „Obžalovaný ji udeřil sekerou nejméně čtyřikrát do obličeje a temene hlavy. Poté z místa odešel i s revolverem,“ uvedl Kubias.

Zraněný pošťák doběhl k nejbližšímu domu, odkud zavolali záchranku a policii. On i jeho přítelkyně skončili v nemocnici, bez včasné lékařské pomoci by jim šlo o život.

Chtěl loupit

Patrick tvrdil, že chtěl jen uloupit objednaný revolver, a nikoho zabít nechtěl. „On byl skloněný v autě u zadních dveří a vydával mi balíček. Vyndal jsem zpod bundy sekeru. Když se ke mně otočil, sekl jsem ho do čela a pak ještě jednou do hlavy. Tu holku jsem pak sekl rovnou do hlavy. Nevěděl jsem, že je v autě,“ vypovídal Patrick W.

Utekl k mámě

Po útoku utekl směrem na Skřivánčí vrch. V místě rozrytém divokými prasaty schoval sekeru. Bundu i revolver přikryl větvemi. „Utekl jsem za mámou. Chtěl jsem se s ní rozloučit. Řekl jsem jí, co se stalo a šel jsem se vydat policistům,“ tvrdil.

Patrick W. i přes svůj nízký věk není u soudu žádným nováčkem. Už dvakrát byl ještě jako mladistvý souzený. Pokaždé dostal podmínku, ty se mu ale změnily na pobyt ve vězení. Jeden trest už si odseděl, teď si odpykává druhý. Navrch mu nyní ještě hrozí za pokus o dvojnásobnou vraždu výjimečný trest.