Uzávěrka tahu do Zlatých Hor začíná na hranici Olomouckého kraje. Silničáři tak řidiče posílají na trasu přes Jeseník. Objížďka má ale 58,7 km jedním směrem! Alternativní trasy jsou dvě, jenže na jednu smí jen autobusy a záchranné složky a druhá je tak rozbitá, že je o zničení auta.
„Jezdím do Zlatých Hor denně do práce a jezdím právě po silnici přes Horní údolí, kam normální auta nesmí. Místní, včetně mě, žádali povolenky, ale nebyli jsme vyslyšeni,“ přiznala Jana Kuncová (51).
Kontrola objížděk
Jezdit desítky kilometrů navíc přes Jeseník odmítá. Volí proto silnici právě přes běžným řidičům zapovězené Horní údolí. „Nejsem sama. Riskovat, že se nedostanu včas do práce? Domů se dostat někdy večer, kdy nic dalšího nestihnu? Raději budu riskovat pokutu, než projezdit výplatu,“ zlobí se.
Podle ní si úřady chtějí na řidiče, kteří zákaz nedodržují, došlápnout. „Slyšela jsem, že vjezdy aut budou hlídat dopraváci,“ podotkla. Pokuta za průjezd Horním údolím je až 1500 korun.
Správa silnic Olomouckého kraje na dotaz Blesk.cz ke stížnostem na objížďku do uzávěrky vydání neodpověděla.
Hlavní tah, který byl koncem září zcela uzavřen, se má opravovat až do 19. prosince. Doprava není řešena semafory, podle úředníků z heřmanovického úřadu proto, že technicky to kvůli terénu v místech oprav není možné. Z Heřmanovic do Zlatých Hor je to zhruba 10 km a úsek se dá zvládnout do čtvrt hodiny.
Kudy mají lidé jet?
*Oficiální objížďka - Vede přes Bělou pod Pradědem a Jeseník. Jedna cesta je dlouhá 58,7 km a trvá více než hodinu. Za den tak lidé tam a zpět ujedou 117,4 kilometrů, za pracovní týden (5 dní) je to 587 kilometrů, což už na palivu dělá slušný zásah do rodinného rozpočtu, nemluvě o času za volantem.
*Cesta přes Horní údolí - Je zhruba o čtyři kilometry delší než uzavřený tah. Kvůli úzkému profilu silnice tam ale nesmí jezdit osobní auta, protože by se nevyhnula s protijedoucími vozidly záchranných složek a autobusy. Ty tu byly navíc během uzavírky posíleny.
*Okrska přes Petrovice – Jedná se o přibližně stejně dlouhou cestu jako přes Horní údolí. Silnice je ale v tak příšerném stavu, že se na ni vydávají jen ti nejodvážnější. Ti, kteří nechtějí svým autům ublížit, se silnici raději vyhýbají. V zimě se navíc silnice neudržuje.
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