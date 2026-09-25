„Jeden spoj nepřijede vůbec, jiný zastávku projede bez zastavení a někdy autobus do cílové vesnice ani nezabočí. Dnes se děti nedostaly domů z kroužků. Hanba dopravcům,“ zlobí se obyvatelé hlavně na Kopřivnicku.
Povzdechl si i jeden ze zaměstnavatelů. „MInimálně jednou týdně se naši pracovníci nedostanou do Mošnova. Jak z Kopřivnice, tak z Nového Jičína.“
Jeden den a 27 autobusů nikde
Po příčině začalo pátrat i město. Zjistilo, že za výpadky stojí provozní problémy dopravce Z-Group bus. Čísla přitom nevypadají vůbec dobře. Jen během jediného dne nevyjelo 27 spojů... Kopřivnice situaci řeší s Moravskoslezským krajem, který autobusovou dopravu objednává.
Nejde zdaleka jen o jeden špatný den. Podle krajské mluvčí Nikoly Birklenové od začátku září nevyjelo na východě Novojičínska více než 250 spojů. K tomu se přidávají každodenní zpoždění. Kraj už označil situaci za nepřijatelnou.
„Dopravce byl opakovaně vyzván k předložení konkrétního plánu stabilizace provozu, včetně zajištění dostatečného počtu řidičů a vozidel. Počítáme s tím, že vůči němu uplatníme smluvní sankce,“ uvedla Birklenová. Kraj zvažuje i další, poměrně zásadní krok – část spojů by mohl dočasně převzít jiný dopravce.
Příčina? Chybí řidiči
Z-Group bus se brání. Podle společnosti šlo o mimořádnou situaci, kterou zkomplikovala současná absence dvou řidičů. „Vzniklé komplikace nás mrzí a všem cestujícím se omlouváme,“ uvedl mluvčí společnosti Miroslav Slaný.
Problém podle něj není jen na Novojičínsku. Autobusovým dopravcům po celé republice dlouhodobě chybějí kvalifikovaní řidiči. Firma proto slibuje, že si pomůže řidiči z jiných provozoven a zároveň shání nové.
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