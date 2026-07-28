„Až do 2. srpna bude z alternativní objízdné trasy přes Hradiska zcela vyloučena veškerá doprava, a to včetně autobusové. Průjezd touto trasou nebude možný,“ zveřejnila na svém webu radnice Brno Maloměřice – Obřany.
Mohou využít MHD, která jede ze sídliště do Bílovic nad Svitavou, tam nasednout na vlak a jet do Brna. Pokud potřebují jet autem, mohou jet buď přes Ochoz a Bílovice, čímž se jim trasa protáhne o více než 20 km, nebo přes Adamov, což je ještě o pět kilometrů delší.
„Alternativní objízdnou trasu mohli využívat výhradně místní. Radnice ji hlídá kamerovým systémem. Kdo projel bez povolení, okamžitě mu došla pokuta 700 korun. Přesto tato trasa nevydržela. Je totálně rozbitá,“ potvrdil havarijní stav vozovky majitel autodopravy Pavel Procházka, který každodenně dojíždí do Obřan.