„Až do 2. srpna bude z alternativní objízdné trasy přes Hradiska zcela vyloučena veškerá doprava, a to včetně autobusové. Průjezd touto trasou nebude možný,“ zveřejnila na svém webu radnice Brno Maloměřice – Obřany.

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Hasiči upozorňují, že navigace zavádí při objíždění Fryčarovy ulice v Brně na zablácenou polní cestu, kterou nejde projet.
Lidé z Obřan tak při cestě do práce či domů mají tři možnosti, ale žádná z nich jim trn z paty moc nevytrhne.

Mohou využít MHD, která jede ze sídliště do Bílovic nad Svitavou, tam nasednout na vlak a jet do Brna. Pokud potřebují jet autem, mohou jet buď přes Ochoz a Bílovice, čímž se jim trasa protáhne o více než 20 km, nebo přes Adamov, což je ještě o pět kilometrů delší.

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Uzavírka Fryčajovy ulice působí problémy obyvatelům brněnských Obřan (červenec 2026).
Zdroj: Hynek Zdeněk

„Alternativní objízdnou trasu mohli využívat výhradně místní. Radnice ji hlídá kamerovým systémem. Kdo projel bez povolení, okamžitě mu došla pokuta 700 korun. Přesto tato trasa nevydržela. Je totálně rozbitá,“ potvrdil havarijní stav vozovky majitel autodopravy Pavel Procházka, který každodenně dojíždí do Obřan.

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Doprava v centru Brna je nyní hodně komplikovaná, na mnoha místech jsou uzavírky.
Ulice Fryčajova je uzavřena kvůli výměně potrubí. „Vyměňuje se tam 100 let starý vodovodní řád a kanalizace, které jsou dlouhodobě v nevyhovujícím stavu (časté havárie potrubí). Nutné bude také přeložit Březovský vodovod z roku 1912,“ vysvětlil magistrát na webu Kopeme za Brno. Rekonstrukce má trvat dva roky...
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Zavřená Fryčajova ulice v brněnských Obřanech výrazně komplikuje dopravu.
Zavřená Fryčajova ulice v brněnských Obřanech výrazně komplikuje dopravu.
Autor: Hynek Zdeněk