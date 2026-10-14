Kuriózní případ se stal před několika dny. Žena byla tak zabraná do vybírání zboží, až po chvíli zjistila, že má celý obchod pro sebe, ale vlastně o to vůbec nestojí.
Dotyčná určitě přemýšlela, co teď? „Rozbít dveře? Volat o pomoc nebo si někde ustlat a počkat do rána?“ Nakonec se zoufalá obrátila na městskou policii.
„Na scénu jsme nastoupili my. Kontaktovali jsme majitele prodejny, který dorazil a neplánovanou vězeňkyni vysvobodil. Ponaučení? Když se při nákupu ozve hlášení, že se zavírá, je možná lepší nechat poslední regál na příště,“ uvedla za strážníky Jana Musálková Jeckelová.
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