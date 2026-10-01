Pokud jste v poslední době vyrazili pro krmivo nebo hračky pro své čtyřnohé miláčky, možná jste narazili na nečekaný pohled. Místo plných regálů zely některé sekce prázdnotou. Týká se to zavedené sítě Pet Center, která podle posledních zpráv z trhu aktuálně bojuje o přežití. Na dramatický úbytek zboží a postupné zavírání obchodů původně upozornil slovenský portál Aktuality.sk.
Prázdné regály a obří slevy: Na problémy upozornilo Slovensko
Právě u našich sousedů si výrazného nedostatku zboží začali všímat samotní zákazníci jako první.
Prodejny v útlumu: Výprodeje i zprávy o zavírání
Například při návštěvě prodejny v Malackách lidé hlásili, že část pobočky je zcela prázdná a v regálech chybí běžné zboží. U vybraného sortimentu naopak probíhal rychlý výprodej se slevami dosahujícími až 50 %. Zaměstnanci se navíc zákazníkům svěřili, že v plánu je uzavírání i dalších provozoven.
Krize na českém trhu: Dluhy narostly do stovek milionů
Ačkoliv první varovné zprávy pocházejí ze Slovenska, nejzávažnější problémy řeší firma paradoxně na českém trhu. Ochrana před věřiteli a obrovské škrty zapříčinily, že se zdejší pobočková síť výrazně zmenšila.
Ztráta v Česku vs. zisk na Slovensku
Ještě v roce 2014 fungovalo v Česku úctyhodných 95 poboček, dnes jich zbývá pouhých 59. Síť musela prořídnout i na Slovensku, kde je momentálně otevřeno 23 prodejen z původních 32.
Řetězec se v minulých letech dostal do masivních finančních potíží. Podle poslední účetní závěrky se loni v Česku propadl do hluboké ztráty, která činila 278 milionů korun. Z předloženého insolvenčního návrhu vyplývá, že dluhy společnosti narostly na obřích 765 milionů korun. O to překvapivější je fakt, že sesterská firma na Slovensku ve stejném období skončila v zisku přesahujícím 93 tisíc eur (přibližně 2,3 milionu korun).
Moratorium a záchranná brzda: Krizový plán pod novým vedením
Situace zašla tak daleko, že firma pod novým majitelem a krizovým manažerem Petrem Vinklářem požádala o ochranu před věřiteli. Vedení tak nyní svádí boj s časem. Během tříměsíčního moratoria se společnost snaží vyjednat nové podmínky s pronajímateli i se svými věřiteli.
Masivní rozprodej zásob jako dočasná nutnost
Krizový záchranný plán zahrnuje radikální snížení provozních nákladů, zeštíhlení vedení a především nutný odprodej zhruba dvou třetin stávajících skladových zásob. Právě tento masivní výprodej se již naplno podepisuje na mizejícím sortimentu, kterého si všímají chovatelé přímo na prodejnách. Zda se kdysi prosperující síti podaří projít restrukturalizací a zachránit se, ukážou až následující měsíce.