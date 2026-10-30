Dukovany čeká neplánovaná odstávka! Třetí blok odpojí kvůli netěsnosti armatury
Jaderná elektrárna Dukovany dnes neplánovaně odstaví třetí blok. Při standardních kontrolách byla zjištěna drobná netěsnost jedné z armatur, kterou energetici v následujících dnech opraví. ČTK to sdělil mluvčí elektrárny Radek Doležal. Uvedl, že událost nemá vliv na jadernou bezpečnost. Zbývající tři dukovanské bloky vyrábí elektřinu na sto procent.
Odstávka potrvá podle délky opravy
Třetí blok odpojí energetici od sítě večer. „Plánovaná doba odstavení se bude odvíjet od doby opravy a následných kontrol,“ uvedl mluvčí.
Dukovanská elektrárna má čtyři bloky. Podle plánu jsou pravidelně odstavované kvůli obměně části jaderného paliva, kontrolám a servisu zařízení. Poslední letošní plánovaná odstávka se týkala třetího bloku. Elektřinu nedodával od 17. července do 20. září. V srpnu byl souběžně s třetím blokem odstavený čtvrtý blok kvůli údržbě jejich společných zařízení.
Čtyři dukovanské bloky byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Podle předpokladů firmy ČEZ je bude možné provozovat až 80 let od spuštění. Další dva bloky u Dukovan postaví korejská KHNP. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.
Obě české jaderné elektrárny Temelín a Dukovany loni vyrobily 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny, v Dukovanech to bylo 14,68 TWh.
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