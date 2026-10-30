Dukovany čeká neplánovaná odstávka! Třetí blok odpojí kvůli netěsnosti armatury

areál Jaderné elektrárny Dukovany
areál Jaderné elektrárny Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany.
Jaderná elektrárna Dukovany, kde energetici přistoupili k neplánovanému odpojení třetího výrobního bloku od přenosové sítě kvůli opravám a kontrolám zařízení (30. 10. 2026).
Pohled na střechu nové administrativní budovy společnosti Elektrárna Dukovany II v sousedství areálu Jaderné elektrárny Dukovany (26. 10. 2026)
Autor: ČTK - 
30. října 2026
14:15

Jaderná elektrárna Dukovany dnes neplánovaně odstaví třetí blok. Při standardních kontrolách byla zjištěna drobná netěsnost jedné z armatur, kterou energetici v následujících dnech opraví. ČTK to sdělil mluvčí elektrárny Radek Doležal. Uvedl, že událost nemá vliv na jadernou bezpečnost. Zbývající tři dukovanské bloky vyrábí elektřinu na sto procent.

Odstávka potrvá podle délky opravy

Třetí blok odpojí energetici od sítě večer. „Plánovaná doba odstavení se bude odvíjet od doby opravy a následných kontrol,“ uvedl mluvčí.

Dukovanská elektrárna má čtyři bloky. Podle plánu jsou pravidelně odstavované kvůli obměně části jaderného paliva, kontrolám a servisu zařízení. Poslední letošní plánovaná odstávka se týkala třetího bloku. Elektřinu nedodával od 17. července do 20. září. V srpnu byl souběžně s třetím blokem odstavený čtvrtý blok kvůli údržbě jejich společných zařízení.

Rozšiřování Dukovan podle Havlíčka začne v roce 2029. „Časový harmonogram se dodržuje,“ ujistil
Politika Rozšiřování Dukovan podle Havlíčka začne v roce 2029. „Časový harmonogram se dodržuje,“ ujistil

Čtyři dukovanské bloky byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Podle předpokladů firmy ČEZ je bude možné provozovat až 80 let od spuštění. Další dva bloky u Dukovan postaví korejská KHNP. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.

Obě české jaderné elektrárny Temelín a Dukovany loni vyrobily 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny, v Dukovanech to bylo 14,68 TWh.

Video se připravuje ...
Radost Fialy a spol.: Česko podepsalo smlouvu s KHNP o Dukovanech
Zdroj: ČTK/Blesk Zprávy

areál Jaderné elektrárny Dukovany
areál Jaderné elektrárny Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany.
Jaderná elektrárna Dukovany, kde energetici přistoupili k neplánovanému odpojení třetího výrobního bloku od přenosové sítě kvůli opravám a kontrolám zařízení (30. 10. 2026).
Pohled na střechu nové administrativní budovy společnosti Elektrárna Dukovany II v sousedství areálu Jaderné elektrárny Dukovany (26. 10. 2026)

Témata:
elektřinaopravaelektrárnajaderná elektrárnaJaderná elektrárna DukovanyRadek Doležalbetonářská výztuž
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Bohdalová na Pražském hradě: První pozvání od prezidenta Pavla
Bohdalová na Pražském hradě: První pozvání od prezidenta Pavla
Aha!
Kdo zachová chladnou hlavu a kdo vybuchne? Jak zvládají znamení zvěrokruhu bojovat se stresem?
Kdo zachová chladnou hlavu a kdo vybuchne? Jak zvládají znamení zvěrokruhu bojovat se stresem?
Dáma
Kdy chodí svatý Martin? Jak ho oslavit s dětmi a tip na nejlepší svatomartinské rohlíčky
Kdy chodí svatý Martin? Jak ho oslavit s dětmi a tip na nejlepší svatomartinské rohlíčky
Maminka
Více než třetina žen neví, zda prochází perimenopauzou. Jak rozpoznat první změny?
Více než třetina žen neví, zda prochází perimenopauzou. Jak rozpoznat první změny?
Ženy
Zázvorový čaj: Ne každému chutná, na hubnutí, nachlazení i imunitu má ale jednoznačné prvenství
Zázvorový čaj: Ne každému chutná, na hubnutí, nachlazení i imunitu má ale jednoznačné prvenství
Moje zdraví
Inflace v únoru zaútočí na čtyři procenta. ČNB bude muset znovu šlápnout na brzdu
Inflace v únoru zaútočí na čtyři procenta. ČNB bude muset znovu šlápnout na brzdu
e15
Banka vám zamítla úvěr? U živnostníků mohou hrát roli i zdánlivé maličkosti
Banka vám zamítla úvěr? U živnostníků mohou hrát roli i zdánlivé maličkosti
Reklama
Svět reaguje na návrat Rusů: Odepřete jim víza! Němci se bojí, zákon Lotyšů. Zloba Ukrajiny
Svět reaguje na návrat Rusů: Odepřete jim víza! Němci se bojí, zákon Lotyšů. Zloba Ukrajiny
iSport
Noční útok a blietzkrieg, znělo na mediálním výboru. Klempíř citoval prezidenta
Noční útok a blietzkrieg, znělo na mediálním výboru. Klempíř citoval prezidenta
Reflex