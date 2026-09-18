Případy, které se nápadně podobaly, začaly policistům přibývat od června. Neznámý okrádal v drtivé většině seniory pod různými záminkami a legendami. Nejčastější bylo navázání kontaktu a získání důvěry až přátelství. Pak přišel hyenismus.
„Například pod záminkou pomoci s taškou pachatelé seniory cestou okradli nebo se v několika případech nechali pozvat do jejich domovů. Z těch neodcházeli s prázdnou,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
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První obětí tříčlenného gangu, jak se později ukázalo, se stal muž (80), jehož tehdy neznámá žena vylákala na odlehlé místo. Tady ho s komplicem v nestřežené chvíli obrali o 10 tisíc! Jindy se jeden z tria vetřel oběti domů pod záminkou opravy toalety.
Případy se množily na Ostravsku, Karvinsku i Frýdecko-Místecku. Policisté díky osobní a místní znalosti dali dohromady 20 případů, které měl mít na svědomí gang dvou mužů (42 a 59) a ženy (43).
Právě ona hrála tu, která měla v seniorech budit důvěru. Své oběti, muže i ženy, doslova „balila“ a vtírala se jim za pochodu na ulici. Komplicové jí už asistovali „jen“ v některých případech.
Dva ze tří ve vazbě
Členové bandy brali hlavně peněženky, ve kterých byly doklady a platební karty. „Mezi další odcizené věci patřily mobilní telefony, batohy, řetízek, ale také fotoaparát. Způsobili celkovou škodu okolo 150 tisíc korun,“ uvedla policistka Michalíková.
Gauneři byli obviněni z krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody. Žena a starší z mužů jsou ve vazbě, mladší je stíhán na svobodě. „Ženě hrozí pětiletý, mužům dvouletý pobyt za mřížemi,“ uzavřela Eva Michalíková.