„Jsem milovnice koncertů,“ říká Veronika Širc, která trpí 20 % ztrátou sluchu, takže na ochranu sluchu dbá. Nechce varovat před koncerty jako takovými, ale před nedostatečnou ochranou sluchu.
Zdravá, bezpečná hranice hluku, při které nedochází k poškození sluchu ani při dlouhodobém vystavení, je do 85 decibelů (dB). Cokoli výše je už rizikem pro lidské ucho.
„Na festivalu jsem stála na místě, kde jsem naměřila 91 dB. A bylo to asi 200 metrů od pódia. Vzala jsem si i tam špunty do uší, které odfiltrují 35 dB, takže v tomto jsem byla v pohodě. Neničila jsem si sluch a písničky jsem si užívala, rozuměla jsem každému slovu,“ popsala.
Právě špunty jsou pro dospělé nejschůdnější ochranou před hlukem. Dnes se na mnohých ORL dají zařídit i chrániče sluchu jako odlitky na míru.
Na děti se zapomíná
Častý trend, kdy lidé berou na hlasité produkce malé děti, se Veronice Širc nelíbí. „Jsou naštěstí rodiče, kteří aspoň dávají dětem ochranná sluchátka, ale vídám na akcích tolik dětí bez nich, až mi jich je líto. Je to nezodpovědné,“ řekla.
Upozornila, že dětské uši jsou náchylnější k poškození sluchu. „Bohužel na vině jsou i mnozí zvukaři, kteří nedbají na to, že se jedná o akci pro děti a nazvučí ji, jako by šlo o rockový koncert,“ dodala.
Hlasitost na max
Spolek Jsem jedno ucho se soustředí hlavně na prevenci a osvětu na základních školách. Mnozí žáci si neuvědomují, že poslouchají hudbu extrémně nahlas, čímž si poškozují sluch.
„Když nám po přednáškách učitelé třeba po týdnu napíší, že si žáci začali dávat pozor na hlasitost, je to pro nás ta nejkrásnější zpětná vazba,“ řekla Veronika Širc.
Mezi dětmi dle odborníků přibývá nedoslýchavých, ztráty sluchu dosahují desítek procent už ve velmi mladém věku.
Na vině je mimo jiné poslech hudby z mobilů a dalších obdobných zařízení či kouření. Sluchový handicap je podle Světové zdravotnické organizace druhým nejvážnějším postižením hned po mentálním.
I hudebníci trpí
Hlasitá produkce a roky v živém hudebním průmyslu se podepsaly i na známých hudebnících. Ztrátu sluchu či tinnitus si jako daň z povolání vybraly hvězdy jako Phil Collins, Neil Young, Peter Townshend či Chris Martin.
V českém „rybníčku“ se s problémy se sluchem potýká basák a zpěvák Adam Vopička či zpěvák Dan Bárta. „Asi to souvisí s tím, že hudbu dělám 30 let. A některý zvuky jsou opravdu hlasitý. Takže se to asi sečetlo,“ řekl hudebník před rokem pro Blesk.cz.
Co je jak hlasité
* Venkovní Den dětí v parku, písničkové pásmo pro děti hned u pódia, kde děti seděly: 113 dB
* Motorka projíždějící po silnici (90 km/h): 102 dB
* Koncert pro děti v kulturním domě v 1. řadě: 98 dB
* Vlak brzdící ve stanici (starší typ): 93 dB
* Jízda s otevřenými okny v autě při 90 km/h: 92 dB
* Hlášení palubního personálu v rychlíku: 91 dB
* Vinárna ve večerních hodinách: 91 dB
* Vlak vyjíždějící ze stanice: 87 dB
* Kavárna dopoledne: 86 dB
* Hovor kamarádů - průměrná lidská řeč: 65 dB
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