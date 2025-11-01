Přišlo to náhle, během studia na gymnáziu. „Kvůli cystám na vaječnících mi nasadili antikoncepci. Zlom přišel po půl roce užívání,“ líčila.
Náhle neslyšela, nechápala, proč. Na příčinu nepřišli ani lékaři. „V letáku u léků bylo, že jako vedlejší účinek mohou tablety poškodit sluch. Nevím,“ pokrčila rameny. Ukázalo se, že přišla o 80 % sluchu!
Utrpení ve škole
Spolužákům náhle nerozuměla, cítila se odstrčená, dny ve škole pro ni byly utrpením. „Zachránil mě covid,“ nezastírá. Jenže po konci epidemie musela zpět. Styděla se, okolí si ji dobíralo „Sesypala jsem se a brala antidepresiva,“ přiznala.
K tomu se přidal oboustranný tinnitus, úporné cinkání v uších a kvůli němu nedostatek spánku. Odmítla se však vzdát. Naučila se odezírat a dorozumí se i zbytky sluchu.
Po maturitě šla na medicínu, ale studium vzhledem ke zdravotnímu stavu bylo nad její síly. Skončila, ale ani to ji nepoložilo. Nyní úspěšně studuje učitelství. Bakalářský diplom má červený a pokračuje dál.
Nebudu s tebou, nechci hluché děti
Citlivým tématem jsou pro mladou ženu partnerské vztahy. „Mám strach, jestli to jednou někomu nebude vadit. Vždyť je to těžké i pro mě. Už mi i jeden kluk, který se mi líbil, řekl, že se mnou nebude, protože nechce mít hluché děti. Asi to, co řekl, dokážu pochopit. I on měl strach. Ale člověka to zamrzí,“ povzdechla si.
Nyní přebývá kvůli studiím převážně v Brně, kde má staršího bratra. „Vždy tu byl pro mě,“ usmála se Ivana a dodala: „Je už druhým rokem lékařem. Jde v tátových šlépějích místo mě. Já v těch maminčiných, také je učitelka.“
Jsem jedno ucho
Ivana spolupracuje s Veronikou Širc, ředitelkou organizace Jsem jedno ucho. Ta šíří především na školách a v domovech seniorů osvětu o sluchových handicapech. Studentka chodí na besedy mezi školáky.
„Ráda bych, aby byl můj příběh nejen osvětou, ale i motivací pro kohokoli s jakýmkoli handicapem," přeje si.
