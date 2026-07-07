Domov je jediným zařízením v Moravskoslezském kraji, které poskytuje pobytovou službu lidem s poruchou autistického spektra, mentálním postižením a náročným chováním.
„Deset let budujeme bezpečné a stabilní místo pro lidi s autismem a náročným chováním. Máme odbornost, kvalitní zázemí i know-how, ale bez dostatečného počtu pracovníků a adekvátních finančních prostředků na provoz není možné zajistit bezpečnou péči o jedny z nejnáročnějších, ale také nejzranitelnějších klientů,“ uvedl ředitel Michal Panáček.
Domov by potřeboval letos na provoz minimálně přes 18 milionů korun. Peníze získává od města Ostravy a Moravskoslezského kraje, který přerozděluje finance z ministerstva práce a sociálních věcí. Po městě organizace požadovala 4,2 milionu korun a získala 3,8 milionu. Od kraje potřebovala 10,6 milionu korun, ale získala necelých 7,5 milionu.
Šance ještě je
„Letos obdržela služba v řádném dotačním řízení zhruba 7,5 milionu korun. Navíc bude stejně jako vloni následovat dočerpávání financí od státu, další prostředky bude rozdělovat kraj ze svého vlastního rozpočtu. Aktuálně tedy probíhá vyhodnocení dvou dotačních programů, ve kterých má služba o dotaci zažádáno, a dá se předpokládat, že tak jako v předchozích letech finance obdrží,“ klidní obavy náměstek hejtmana pro sociální oblast Stanislav Kopecký uvedl Kopecký. Dalších přibližně 3,3 milionu korun přispívají na fungování domova rodiny klientů.
Domov začal fungovat před necelými třemi lety. Zařízení má kapacitu osm míst, která je zcela naplněna. Lidé žijící v zařízení potřebují nepřetržitou asistenci. Za ideálních podmínek měl přes den připadat jeden pracovník na jednoho klienta. Obvykle se ale o klienty přes den stará pět pracovníků a v noci tři, někdy je to i méně.
„Zařízení vzniklo jako reakce na dlouhodobé umisťování těchto osob do psychiatrických nemocnic, kde docházelo k ohrožení jejich práv a absenci důstojného života. V Moravskoslezském kraji neexistují kapacity, které by tyto osoby mohly převzít, a pečující ani opatrovníci nejsou schopni zajistit péči v domácím prostředí,“ podotkla mluvčí Mikasy Kateřina Drábová.
Klienti mají nejvážnější poruchy autistického spektra. Jsou nemluvící, často agresivní.
VIDEO: Vedoucí Ivana Malcharová o fungování Domova Mikasa, kde žijí dospělí autisté.(2024)