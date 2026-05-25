Protože potřebuje celodenní péči, nemohou rodiče chodit do práce. „Při komunikaci se synem dochází k situacím, kterým nerozumí. Pak propadá agresi, frustraci,“ popsal Blesku táta Martin s tím, že se z Ramona při jeho parametrech stává demoliční koule.
Není dobré mu stát v cestě, přitom je nutné ho zastavit. Rodiče proto nosí ochranné helmy a vesty. „Zranění jsou u nás i dalších pečujících osob,“ přiznal Martin, podle něhož je syn ve skutečnosti citlivá duše.
„Jeho běsnění není záměrem ublížit. Pokud má zajištěn režim s aktivitami, je spokojený. Má rád děti, je šprýmař, rozumí legraci,“ vysvětlil Martin.
Sám se nesmí zranit
Zranění samotného Ramona si rodiče nemohou dovolit. „Je nevyšetřitelný. Neexistují zařízení pro pacienty s tak náročným chováním. Úřady situaci u nás nechápou. Přijde jim, že to není reálné,“ hlesl tatínek s tím, že nezná přesný synův zdravotní stav.
Problém najít Ramonovi odpovídající péči trvá. Propadl sítem systému i přesto, že navštěvoval speciální školu. „V Moravskoslezském kraji neexistuje služba, která by mu nabídla důstojnou péči. Takovou, během níž bychom i my mohli fungovat,“ říkají rodiče.