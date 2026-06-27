„Je to moje třetí dítě,“ řekl tiše muž, který řídil její výstavbu. Ke Dlouhým stráním se Miroslav Kopřiva dostal krátce po vysoké škole. Chtěl zůstat blízko domova, netušil ale, že ho čeká životní projekt. „Začátky byly dlouhé. Technologie se měnily, učili jsme se za pochodu,“ vzpomínal.
Postupně se z mladého inženýra stal hlavní technik a v roce 1990 už ředitel výstavby jednoho z nejsložitějších energetických děl v Evropě. Než se první kubík betonu vůbec dostal do hor, sbíral Kopřiva zkušenosti v zahraničí. Bylo jasné, že nepůjde o obyčejnou elektrárnu. Měla být originální.
Točí se oběma směry
Srdcem elektrárny je turbosoustrojí s výkonem 325 megawattů. Když se rozběhne, dokáže v jediném okamžiku dodat energii pro celý sever Moravy. Unikátní je tím, že se dokáže točit oběma směry – jednou vyrábí elektřinu, podruhé vodu čerpá zpět nahoru. Chová se tak jako obří baterie. Největší svého druhu v Evropě.
„Všechny klíčové technologie vznikaly v českých firmách. Dali jsme jim důvěru – a ony to zvládly bravurně,“ doplnil Kopřiva s hrdostí. Není náhodou, že se o Dlouhých stráních mluví jako o jednom ze sedmi divů Česka.
I dnes, kdy je v penzi, se Miroslav Kopřiva do hor vrací. Pokaždé, když se na elektrárně něco děje, je u toho. „Asi jako děda, který jede za vnoučetem,“ usmál se. V jeho očích je pořád vidět, že tohle místo není jen práce. Je to kus života.
Stabilita, když je nejhůř
Dlouhé stráně fungují jako klíčový stabilizační prvek české energetické soustavy. Nachází se v masivu Mravenečník (1344 m n. m.) v Jeseníkách. Horní nádrž vznikla vyhloubením obřího kráteru hlubokého téměř 40 metrů přímo ve vrcholu hory.
Každoročně přitahuje kolem 100 tisíc návštěvníků. Na odborné exkurze zamíří 30 až 40 tisíc lidí ročně – od školáků po zahraniční experty.
Ohromné množství energie
Od 20. června 1996 vyrobily Dlouhé stráně 12,8 terawatthodiny elektřiny. Kdyby se tahle energie proměnila v pohyb, průměrný elektromobil by s ní urazil více než 75 miliard kilometrů – tedy obejel zeměkouli víc než 1,8 milionkrát.
Společnost ČEZ do elektrárny pravidelně investuje. Jen v letech 2024–2025 přesáhly modernizace a opravy 800 milionů korun.
Čtyři „nej“ Dlouhých strání
* největší reverzní vodní turbína v Evropě (325 MW)
* největší spád v ČR (510,7 m)
* největší instalovaný výkon v Česku (2 × 325 MW)
* nejvýše položená vodní hladina v ČR (1 350 m n. m.)
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