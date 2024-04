„Palyzovi zdar, Sikytovi zmar!“ zdravili se diváci v roce 1986, kdy běžel v televizi poprvé seriál Velké sedlo. Zlost měli na potápěče Jirku Sikytu v podání Ivana Vyskočila, jenž přebere milou Ivanu (Jana Krausová) ústřední postavě série, spravedlivému a poctivému hráznému Janu Palyzovi.

V seriálu ukázali i to, co se děje směrem od vodního díla dál k úpravně vody ve Vítkově-Podhradí, stejně jako se to děje dodnes. Devadesát procent vody sem proudí několikakilometrovými štolami, vyraženými v okolních skalních masivech.

Kvalita kojenecké vody

„To nemá nikde v Česku obdobu,“ potvrdil technik Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Daniel Michalík. V úpravně čistí vodu z Jeseníků, přitékající od přehrad Slezská Harta a zmiňovaného Palyzova Velkého sedla.

„Je prosta léčiv a těžkých kovů, v kvalitě kojenecké vody ji dodáváme z nádrží státního podniku Povodí Odry do 66 měst a obcí,“ doplnil Michalík. Palyza by měl radost, že má v reálu své následovatele, kteří se zde o »jeho« vodu skvěle starají.

450 kilometrů potrubí

Než se dostane do kohoutků, podnikne dalekou cestu. Podnik SmVaK vede vodu pod zemí 450 kilometrů dlouhým centrálním distribučním systémem, 4604 kilometrů navazujících sítí ji rozvádí do domácností. Voda z velkých přehradních povrchových zdrojů je měkká, a tudíž vhodná ke konzumaci.

Probourávání štol do skal se již neprovádí. Úpravna má hned čtyři. Od Kružberku, Opavy, Domaslavic a Dolních Kunčic v délce přes 22 kilometrů. Následně prochází ekologickým čištěním s minimální mírou přidaných chemických látek.

Slaví sedmdesátiny

Psal se rok 1954, když padlo definitivní rozhodnutí o výstavbě největší úpravny vody v kraji ve Vítkově-Podhradí. První pitnou vodu dodali 10. prosince 1958 na Ostravsko. Nyní zásobují 66 sídel okolo Frýdecka-Místecka, Třinecka, Karvinska, Novojičínska, Opavska a Ostravska, ale i Olomouckého kraje. Z 90 procent, zbylých 10 % dodávek je z lokálních zdrojů.

Jak si stojí s cenou vyrobené kvalitní horské vody dodavatel a prodejci vod balených? Litr z úpravny stojí 0,133 koruny, litr balené vody stojí v průměru 10 korun.