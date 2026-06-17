Svérázný kamioňák kolosem zablokoval oba jízdní směry a donutil zastavit i projíždějící autobus. Na několik okamžiků tak zkomplikoval dopravu všem ostatním účastníkům silničního provozu.
„Ani tím však situace neskončila. Poté řidič zaparkoval v protisměru u okraje vozovky a začal vykládat náklad, čímž dále bránil plynulému průjezdu ostatních vozidel. Díky kamerám jsme mohli situaci hned řešit,“ uvedli policisté.
Riskantní manévr kamioňáka v Frýdku-Místku: Vjel do protisměru a couval! (červen 2026) MP FM
Podle nich tento případ je připomínkou, že snaha ušetřit několik minut nebo si zjednodušit práci může mít vážné následky pro bezpečnost i plynulost dopravy. Pravidla silničního provozu platí pro všechny bez rozdílu.
Lidé se kamioňáka zastávají
Přes nesporně závažný dopravní přestupek se našli mnozí, kteří na sociální síti riskantní chování řidiče obhajují. „Nevím, komu jste tímhle zachránili život. Budiž, to otáčení mohl zvládnout jinak, ale pokud musel vykládat zleva, tak už vidím, jak byste ho řešili, kdyby tam jakkoliv manipuloval v levém pruhu a běhal přes další dva pruhy,“ stojí v jednom z komentářů.
„Bože, kdybyste viděli mě, kde kolikrát musím nakládat, skládat, otáčet se, tak mě rovnou na místě zastřelíte. Ono to není tak jednoduché, jak se může za obrazovkou zdát,“ uvedl další muž.