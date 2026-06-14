„Pavilon Indické šelmy vznikl na začátku 60. let. Tehdy byl moderní, dnes už ale nestíhá dobu. Ne že by zvířatům chyběla péče – tu mají špičkovou. Chybí jim však prostor a zázemí, které by odpovídaly tomu, co dnes víme o potřebách velkých koček,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.
Zoo proto stojí před důležitým rozhodnutím: buď se smíří s tím, že lvi a levharti z Ostravy jednou zmizí, nebo jim vybuduje nový domov. Moderní, důstojný a nadčasový. Takový, který bude sloužit zvířatům i lidem po celé generace.
Velké kočky navíc nejsou „jen“ atrakce pro návštěvníky. Patří mezi nejohroženější tvory planety a zoologické zahrady hrají klíčovou roli v jejich ochraně. Ostrava má v chovu lvů a levhartů desítky let zkušeností – a byla by škoda je zahodit.
Jenže než se kopne do země, čeká zoo dlouhá a drahá příprava. Studie, projekty, povolení. Práce, která není vidět, ale bez níž žádná stavba nevznikne. Právě na tuto fázi teď zoo shání peníze prostřednictvím veřejné sbírky.
„Přispět může každý – drobnými v pavilonu, přes QR kód nebo třeba účastí na charitativním běhu. Každá koruna je malý krok k velkému cíli,“ uvedla mluvčí.
Až se jednou nové výběhy otevřou, nepůjde jen o beton a sklo. Půjde o budoucnost lvů a levhartů v Ostravě. „Také o to, jestli jim dokážeme dát domov, který si skuteční králové zvířecí říše zaslouží,“ dodala Nováková.
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