Výprava z ostravské zoo se nedávno vydala do Bulharska, aby zde vypustila jí odchovanou mladou samici s přáním, že by se mohla zalíbit orlosupovi. Toho tam vysadili loni.
Jenže ten se rozletěl na vandr. Přes Balkán, hory i hranice až ho GPS lokátor prozradil nad Tatrami, a tím to neskončilo. „Objevil se dokonce kousek od Ostravy,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková.
Po 50 letech
Vypadá to, jako by si odskočil zkontrolovat rodné místo. Tento samec, odchovanec z Ostravy, se stal prvním orlosupem v bulharských horách po 50 letech.
Zatímco jeho potenciální partnerka se teprve učí poznávat krajinu svého budoucího domova, on už má procestovanou půlku Evropy. Orlosupi zjevně nehledají jen hnízdo, ale i dobrodružství.
Když neumí létat
Orlosupi bradatí se vysazují v době, kdy ještě neumějí létat, aby si předem na hnízdě vštípili okolní krajinu a jakmile dospějí, aby zde ideálně i zahnízdili. Orlosup cestovatel je nepříbuzný k samici, takže by se mohl stát jejím partnerem.
„Ale to je otázka ještě několika let, než dospějí a začnou hledat partnera. Do té doby se ani nemusejí potkat,“ vysvětlil Petr Vrána, vedoucí zoologického oddělení s tím, že potulky mladých orlosupů nejsou nic neobvyklého.
Nejúspěšnější projekt
Orlosup bradatý je velký dravec z čeledi jestřábovitých. Fosilie těchto dravých ptáků jsou známé již z období miocénu, čili před 23 až 5,3 miliony let. Projekt jeho návratu do evropských hor je jedním z nejúspěšnějších ohledně mezinárodní spolupráce v ochraně přírody.
Je to fascinující dravec, který se jako jediný pták na světě živí z 85 procent kostmi. Ty velké vynáší do výšky a shazuje je na skály, aby se rozbily na menší kusy a on se dostal k výživnému morku.
VIDEO: Orlosupi vypiplaní v Ostravě dojali Bulharsko. Vrátili se tam po 50 letech. (červen 2025)
