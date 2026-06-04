„Věděli jsme, že se lemur kata pohybuje v zahradách a lesících, na hranici Muglinova a Slezské Ostravy. Několik výjezdů bylo neúspěšných. Až v neděli večer byl mladý lemur odchycen. Majitel zahrady ho viděl na třešni a místo hned nahlásil na zveřejněné informační číslo zoo,“ potvrdila Zoo Ostrava na své facebookovém stránce.
Díky pestrosti venkovní nabídky zrajícího ovoce, nebyl samec hladový, přesto neodmítl oblíbenou pochoutku, toho využila ošetřovatelka a lemura chytla.
„Nyní společně se svým bratrem umístěný v zázemí zoo, je ve výborném stavu. Do expozice Ráj lemurů se v letošní sezóně ale nevrátí, ohrazení totiž překonal už několikrát po sobě,“ uvedla zoo.
Venkovní výběh se přitom otevírá už dnes a dovádět v něm bude jiných 14 lemurů. Denně je ale přístupný pouze mezi 14. a 15. hodinou.
VIDEO: Nová expozice dželad v Zoo Brno. (2025)
Nová expozice dželad v Zoo Brno TV Blesk Zdeněk Matyáš